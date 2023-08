Escola para alunos com deficiência intelectual é reformada em Volta Redonda

Volta Redonda – A Escola Municipal Especializada Prof.ª Dayse Mansur da Costa Lima, localizada no bairro Jardim Paraíba, em Volta Redonda, está na fase final de sua reforma. O espaço, mantido pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), e que atende a alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiência intelectual, está sendo revitalizado e passando por ajustes finais, para que a melhoria seja concluída e entregue em breve à comunidade escolar.

“Assim como estamos promovendo em outras unidades de ensino, a Dayse Mansur também está recebendo uma série de melhorias para tornar o ambiente escolar mais confortável e adequado para os profissionais e alunos, principalmente quando se trata de estudantes com deficiência. O acesso a uma educação de qualidade é direito de todos”, destacou o secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré.

De acordo com o Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban-VR), que fiscaliza a obra, foi feita uma reforma geral do telhado da unidade de ensino, assim como da cobertura da área de recreação. O espaço também ganhou pintura geral (interna e externa), incluindo as salas de aula, corredores, fachada, entre outros serviços.

“Atualmente a escola Dayse Mansur atende 73 alunos com autismo e com transtornos afins, na faixa etária de 6 a 16 anos de idade, em dois turnos: manhã e tarde. E oferece transporte escolar aos alunos matriculados”, explicou Elizabeth Melo, que é chefe da seção de Educação Especial da SME.

Dentre as atividades oferecidas, destacam-se: estimulação; lazer; jogo em grupo; escolaridade; Atividades de Vida Diária (AVD); Atividades de Vida Prática (AVP); atividades psicomotoras; educação física/academia; passeio pedagógico/social; culinária; atendimento individual aos pais; grupo de pais; informática; história/teatro; audiovisual; pátio orientado.

Duas metodologias

Na Escola Dayse Mansur são utilizadas duas metodologias no ensino. Uma delas é o Programa TEACCH (Treatment and Education of Autistic and other related Comunication handicapped Children), que trabalha com os princípios da organização, rotina, tarefas estruturadas, eliminação de estímulos concorrentes e controle de comportamento.

A unidade também faz uso do Currículo Funcional Natural.

“A palavra ‘Funcional’ se refere à maneira de como os objetivos educacionais são selecionados e trabalhados; e a palavra Natural diz respeito aos procedimentos de ensino ‘mais naturais possíveis”, que estão relacionados à vida do aluno e que serão úteis para sua vida em sociedade”, explicou Elizabeth.

A escola conta em sua equipe com uma diretora-geral e uma diretora-adjunta; uma supervisora educacional; professores regentes de classe, professores de Educação Física, auxiliares de educação, auxiliares de serviços gerais e merendeiras.