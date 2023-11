Escola Peixinho Dourado vira Mailde Braga em reforma total na Califórnia

Barra do Piraí – A Prefeitura de Barra do Piraí promoveu a reinauguração do Jardim de Infância Mailde Amorim Braga, o antigo Peixinho Dourado, no distrito da Califórnia, na quarta-feira (1º). Essa foi a 27º unidade de ensino totalmente reconstruída desde 2017. Outras escolas também estão passando por esse processo de reforma e, em breve, serão entregues, tais como como o Jeovah Santos, no bairro São João, e o Arlindo Rodrigues, na Oficina Velha.

O Mailde Amorim Braga, uma homenagem a uma merendeira que trabalhou por 30 anos na instituição, foi totalmente padronizado como as outras 26 unidades escolares. Além de ganhar uma quadra coberta, as obras do jardim de infância contemplaram melhorias e ampliação de suas salas de aula, do refeitório, da cozinha e das salas dos professores, da direção, informática, leitura e outras.