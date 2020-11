Escola Zilda Arns no Conforto passa por reforma geral em Volta Redonda

Matéria publicada em 12 de novembro de 2020, 08:44 horas

Unidade terá segundo andar para ampliar número de salas

Volta Redonda- Como parte do cronograma de melhorias nas unidades escolares de Volta Redonda, o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei), localizado no bairro Conforto, está passando por reforma geral da estrutura da unidade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), a previsão é que os trabalhos sejam concluídos em até oito meses.

Segundo a secretária municipal de Educação, Rita Andrade, serão investidos através do Fundo Municipal de Educação, cerca de R$ 450 mil na obra que conta com a construção do segundo andar para ampliar o número de salas, construção de um novo refeitório, sala de informática e sala multiuso.

Além disso, destacou Rita, será realizada a reforma geral da fachada, secretaria, salas dos professores, de reunião, de aula do primeiro andar, banheiros acessíveis e projeto contra incêndio e pânico. Lembrando que a reforma geral inclui ainda a colocação de piso novo, pastilhas nas paredes, piso emborrachado na área externa e pintura geral.

“A reforma e ampliação do C.M.E.I. Zilda Arns é um pedido da população há anos, devido à demanda por vaga na região dos bairros Conforto, Rústico, Eucaliptal, São Carlos e Ponte Alta. Será um centro de Educação Infantil totalmente novo para a população de Volta Redonda”, contou a secretária Rita Andrade.