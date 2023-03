Escolas de Barra Mansa sofrem danos causados pelas chuvas - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de março de 2023, 11:03 horas

Aulas serão retomadas normalmente nesta segunda-feira (13)

Barra Mansa – As escolas municipais Gelson Silvino, no Moinho de Vento; Argemiro de Paula Coutinho; no São Luiz, e a Creche Padre Adalberto, no mesmo bairro, sofreram danos causados pelas chuvas que caíram sobre a cidade neste final de semana. De acordo com o secretário de Educação, Marcus Barros, houve perdas materiais por conta da enchente e da lama, mas nada que afete o funcionamento das unidades de ensino. “Estamos realizando todo o serviço de limpeza para receber nossos alunos normalmente na segunda-feira”, disse.

Ainda de acordo com Marcus, apenas na Creche Padre Adalberto a retomada das aulas acontecerá na terça-feira (14), pois a unidade recebe crianças menores, que têm a hora da soneca. “Para a segurança delas e para garantir uma completa higienização, só reabriremos na terça-feira”, reforçou.