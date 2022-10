Escolas de Vassouras recebem o CineClube Dagaz

Matéria publicada em 19 de outubro de 2022, 12:22 horas

Ação itinerante leva cinema às escolas municipais

Vassouras – Alunos das Escolas Municipais Pedro Ivo da Costa, em Andrade Pinto, e São Sebastião Ferreiros, participaram de uma ação muito especial nesta terça (18) e quarta-feira (19): o CineClube Dagaz. A sessão de cinema contou com a experiência completa: muita pipoca e filme da Turma da Mônica: Um plano infalível para salvar o Planeta!

O objetivo do projeto, segundo o Instituto Dagaz, é democratizar o acesso às artes, cultura e informação para a população de comunidades em situação de risco e vulnerabilidade social e criar espaços abertos ao diálogo e a troca de ideias a partir da exibição de filmes, documentários, curtas e médias metragens, não comerciais.

A Secretaria de Educação destacou que a parceria com o instituto trouxe uma grande experiência para os alunos da Rede Municipal e que o acesso à sétima arte incentiva

novos olhares, sensações e experiências para os alunos da cidade:

“Estamos muito felizes com essa parceria. O cinema itinerante é uma ação que sempre desperta a curiosidade e o encantamento em nossos alunos. Promover o debate de assuntos atuais, através do cinema, também é uma estratégia muito eficaz no meio escolar” destacou a secretária de Educação de Vassouras, Magda Sayão Capute.

CineClube Dagaz

A ação do cineclube, em Vassouras, é realizada através do projeto “Cinestesia As Margens Circuito Escola”, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Vassouras.

No Circuito Escola,o projeto tem como público-alvo, estudantes da rede de ensino da educação básica, estudantes do ensino médio e alunos do EJA (Ensino de Jovens e Adultos). A iniciativa leva cinema às instituições de ensino, levantando discussões de temas pertinentes à realidade local, através de roda de conversas coletivas em cima da abordagem da obra cinematográfica e assuntos cotidianos. O objetivo do ‘Cinestesia’ é criar espaços abertos ao diálogo e a troca de ideias a partir da exibição de filmes, documentários, curtas e médias metragens, não comerciais.