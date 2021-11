Escolas do Sul Fluminense recebem reforço para o Enem

– Nesta sexta-feira, dia 19 de novembro, mais de 19 mil alunos do terceiro ano da rede estadual de ensino no Rio de Janeiro vão receber um importante reforço na preparação para o Enem. O evento, promovido pelo Instituto Yduqs junto à Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, vai oferecer, de forma presencial e online, uma super aula com tudo que os estudantes precisam saber para fazer uma Redação Nota 1000. Em Barra Mansa, Resende e Volta Redonda, além de cidades vizinhas, os alunos participarão do Aulão e ainda poderão testar seus conhecimentos praticando a redação com o suporte exclusivo oferecido pela plataforma online do Enem Action.n>

“Estamos muito felizes em promover o Aulão para os alunos da rede estadual de ensino, uma iniciativa que beneficia diretamente os jovens que se preparam para ingressar no ensino superior, impactando toda a sociedade. Junto com a Secretaria de Educação do Estado, vamos transformar a vida desses alunos, apoiando sua jornada de estudo com revisões e preparação para as provas. Essa é a missão do Instituto Yduqs, estabelecer pontes e fomentar projetos sociais de alto impacto”, destaca Claudia Romano, Presidente do Instituto Yduqs”.

“É de extrema importância a parceria firmada entre a Secretaria de Estado de Educação e o Instituto Yduqs pois, através dela, proporcionaremos uma oportunidade exclusiva para os alunos aprimorarem a produção escrita com dicas de especialistas. Muito feliz em saber que os estudantes poderão testar os seus conhecimentos praticando a redação no modelo do Exame Nacional do Ensino Médio. Todo esse trabalho só é possível porque temos o apoio do governador Claudio Castro, que tem como uma de suas bandeiras ampliar a qualidade da rede estadual de ensino. Que todos sejam exitosos no certame”, afirmou o secretário Alexandre Valle. span>

Instituto Yduqs

O Instituto Yduqs é o resultado de mais de 50 anos de atuação próxima à sociedade, por meio de projetos de investimento social privado apoiados pelas instituições de ensino da Yduqs. Com a sua consolidação, passa a fomentar iniciativas de alto impacto social que vão além do setor de Educação, atuando também em temas como desenvolvimento social, meio ambiente e saúde. O Instituto busca estabelecer pontes entre organizações, comunidades e indivíduos, incentivando projetos que promovam a inclusão e façam do mundo um lugar mais justo e igualitário.

Escolas participantes

Aula presencial + simulado de redação

Três Rios: IE Professor Joel Monnerat

Aula online + simulado de redação

Barra Mansa: CE Baldomero Barbara

Resende: CE Pedro Braile Neto

Volta Redonda: IE Professor Manuel Marinho

Mangaratiba: CE João Paulo II

Paraty: CE Engenheiro Mário Moura Brasil do Amaral