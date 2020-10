Escolas privadas de Barra Mansa discutem impactos da pandemia na educação

Matéria publicada em 9 de outubro de 2020, 17:02 horas

Barra Mansa – A pandemia trouxe uma série de dificuldades e desafios econômicos e sociais para as famílias brasileiras. Estudo feito pela Editora do Brasil em âmbito nacional indicou que a maioria das escolas perdeu alunos devido à pandemia da Covid-19. A desistência pelas matrículas foi registrada de forma ainda mais acentuada na faixa etária da educação infantil (de 0 a 5 anos), em que há maior dificuldade para fazer ensino remoto. O levantamento, feito em junho, com 821 unidades de todo o país, aponta que 60,1% das escolas registraram perda de mais de 10% dos alunos matriculados. Já 19,7% relatou queda de cerca de 30% de alunos. Apenas 9,6% informou não ter registrado nenhuma desistência. A inadimplência e a saída dos estudantes, além dos descontos oferecidos no período, resultaram na demissão de professores e profissionais que trabalham nos ambientes escolares.

De acordo com o Codec- BM (Conselho de Desenvolvimento Econômico de Barra Mansa), o setor de educação tem sentido os efeitos negativos da pandemia de forma muito preocupante. Em pesquisa realizada no mês de junho com 17 instituições privadas do município – dos níveis infantil, fundamental, médio e superior – foram registradas 653 desistências e 32 demissões. Desde o início da pandemia até junho, a inadimplência atingiu 43% dos alunos matriculados.

“Estamos receosos com os impactos negativos da pandemia no setor de educação privado de Barra Mansa. Temos feito muitos esforços para administrar a crise da Covid-19 e procurado o apoio das autoridades e da sociedade em geral porque entendemos que, além de um nicho extremamente importante para o desenvolvimento do município, temos um importante compromisso social e econômico como geradores de emprego e renda” apontou Arivaldo Corrêa Mattos, presidente do Codec.

Para discutir os desafios provocados pela pandemia do novo coronavírus no setor de educação do município, o Codec, em parceria com a Aciap (Associação Comercial, Industrial e Prestadora de Serviços), reuniu na última segunda-feira, dia 05, no UBM – Centro Universitário de Barra Mansa – alguns representantes das instituições privadas de ensino para discutir o cenário atual e as propostas de ações para superar a crise causada pela Covid-19. O evento contou com a presença de autoridades locais e gestores das instituições de ensino.

O objetivo do encontro, que seguiu todos os protocolos de segurança e distanciamento social, foi discutir meios para minimizar os impactos negativos gerados no período através do crescimento da inadimplência e do cancelamento de matrículas, bem como destacar a importância das atividades desenvolvidas pelas instituições particulares de ensino e toda a cadeia produtiva vinculada a ela, tais como trabalhadores de vans e transportes escolares, gráficas, editoras, confecções de uniforme, entre outros. A iniciativa conta com a adesão de representantes de creches, escolas e cursos privados, além de apoio da Aciap e representantes da administração municipal e da sociedade civil.

“Além de estamos organizados para atender às exigências sanitárias e disponíveis para o diálogo com as famílias a fim de evitar a evasão, também temos nos organizado como setor para discutir as readequações necessárias para minimizar as perdas causadas pela pandemia”, avaliou o mantenedor do Colégio UBM, Mário Sila Chaves.