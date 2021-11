Escolinha de Tênis da FBG está com inscrições abertas

Matéria publicada em 10 de novembro de 2021, 11:44 horas

Aulas são gratuitas para crianças e adultos de Volta Redonda

Volta Redonda – Estão abertas as inscrições para aulas gratuitas da Escolinha de Tênis da Fundação Beatriz Gama. Os interessados podem se inscrever nas quadras poliesportivas onde funcionam os núcleos do projeto: bairro Sessenta (Praça Pandiá Calógeras e Praça dos Ex-Combatentes), Candelária, Nova Primavera, São Luiz e Morada do Campo (na rua da Fundação Beatriz Gama).

A participação é livre para qualquer morador de Volta Redonda. O coordenador da Escolinha de Tênis da FBG, professor Edson Nascimento, lembra que o tênis é um esporte individual, com prática segura, além de fazer bem para o desenvolvimento do corpo e da mente.

“Proporciona uma contribuição física e mental, somada à questão da socialização, além de ajudar no desenvolvimento das crianças. É um esporte que integra todos os níveis sociais e, por meio da Fundação, estamos levando também às comunidades carentes”, destacou Edson.

De acordo com o diretor-presidente da FBG, Vitor Hugo Gonçalves, as aulas seguem as regras previstas no decreto municipal de combate à Covid-19.

“A novidade deste ano foi que abrimos também para os adultos participarem. Além de auxiliar os jovens na realização de um esporte e na formação deles como cidadãos, ajuda os adultos nesta época de restrições”, afirmou Vitor Hugo.