Escoteiros estão mantendo o distanciamento social e se adaptando à realidade online

Matéria publicada em 20 de agosto de 2020, 18:43 horas

Volta Redonda – Preocupados em preservar a saúde de seus membros, todas as atividades presenciais escoteiras foram suspensas com o aparecimento do coronavírus e, neste momento de pandemia, estão encerradas provisoriamente.

De acordo com o diretor presidente do 22° Grupo Escoteiro São Judas Tadeu, em Volta Redonda, Bertier da Silva Werneck, o escotismo é uma escola de cidadania. Sendo que as atividades são presenciais e praticamente ao ar livre, em contato com a natureza, em equipe e com as comunidades local e a sociedade como um todo, realizando campanhas, ajuda ao próximo e atividades com crianças e jovens. Neste caso, o coronavírus impediu que estas atividades pudessem ser realizadas.

E com o prolongamento e aumento dos casos confirmados da doença no país, o diretor Bertier lembrou que os grupos de escoteiros de todo o Brasil, respeitando as orientações da Organização Nacional “Escoteiros do Brasil”, as medidas restritivas governamentais, as orientações do Ministério da Saúde e da OMS (Organização Mundial da Saúde), está mantendo o distanciamento social, o que os impede de realizar qualquer atividade que envolva as crianças, jovens e voluntários adultos do Movimento Escoteiro Brasileiro e Mundial.

E como todos os Grupos Escoteiros, o 22° , de acordo com as orientações, programa e propostas de um novo modelo de atividades, tem usado ferramentas tecnológicas disponíveis, como internet. Jogos, orientações de técnicas escoteiras, tarefas, reuniões, encontros, atividades diversas, estão sendo realizadas de forma adaptada.

– Estamos nos adaptando à realidade, uma nova forma de fazer o escotismo, estamos nos reinventando, realizando todas as atividades em casa como a progressão escoteira, intensificando as participações nas tarefas de casa, e ainda promovendo campanhas online de ajuda ao próximo, como campanha do quilo e cestas básicas para as comunidades carentes. Assim sendo, prestando serviço social, como sempre fizemos – declarou.

Segundo Bertier, os encontras regionais, nacionais e mundial, estão sendo realizados, porém, de forma adaptada, por meio dos canais de comunicação, como Facebook, Instagram, Google Meet, Zoom, WhatsApp, entre outras possibilidades. “Como aconteceu na Romaria Escoteira Nacional de Aparecida do Norte, O Grande Jogo Regional do Rio de Janeiro, O Acampe Dentro do Rio de Janeiro entre outras atividades”, lembrou.

De acordo com o representante do 22° Grupo Escoteiro São Judas Tadeu, o “Escoteiros do Brasil”, assim como as escolas e outras instituições, também estão tendo que se reinventar, se adaptar e se organizando de forma que não deixe as crianças e os jovens sem as atividades e as propostas educativas do Movimento Escoteiro do Brasil.

– Tarefas estão sendo pensadas, planejadas e produzidas para que o desenvolvimento das crianças e jovens e o envolvimento familiar seja frequente – disse.

Flexibilização

Para o diretor Bertier, a flexibilização do comércio não influenciou e não mudou o modo de atuação e distanciamento social dos Escoteiros do Brasil e da região durante esta pandemia.

– Estamos atentos e seguindo as orientações. Não podemos, em hipótese nenhuma, colocar em risco a vida dos nossos associados, das famílias, da comunidade. Temporariamente as unidades escoteiras e suas sedes estão fechadas, para a segurança de todos. Diante disso, os Escoteiros do Brasil esperam poder continuar proporcionando uma educação juvenil, com adultos educadores voluntários, que há exatamente 110 anos vem praticando desde sua criação em 1907 na Inglaterra por Baden Powell o Fundador do Escotismo – concluiu.