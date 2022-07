Espaço Reviver promove acolhimento e tratamento para dependentes químicos em Barra Mansa

Matéria publicada em 7 de julho de 2022, 17:10 horas

Local conta com diversos profissionais e registra média de 1.800 atendimentos por mês

Barra Mansa- A luta para vencer o vício em álcool e outras drogas é um grande desafio para pessoas em todo o mundo, assim como para seus familiares e os que estão próximos. Em Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, funciona o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD), conhecido como Espaço Reviver, um dispositivo ambulatorial que faz parte do Programa de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas.

De acordo com a coordenadora do Programa, Maria Elvira da Cunha Dias, o acolhimento é realizado sob a forma de pronto atendimento, um serviço de portas abertas à primeira escuta, seja com encaminhamento ou por demanda espontânea. Atualmente acontece uma média de 1.800 atendimentos por mês, em um total de 599 usuários ativos.

“Os atendimentos são feitos através de escuta individual ou em grupo, tanto para o próprio paciente quanto seus familiares. Nós tentamos resgatar o vínculo, a individualidade de cada um”, informou Maria Elvira.

O Espaço Reviver conta com profissionais de diferentes segmentos, como médico clínico e psiquiatra, enfermeiro, psicólogo, assistente social, pedagogo, profissional de educação física, técnico de enfermagem e artesão. Todos eles se unem para o trabalho, que também inclui oficinas de artesanato, jogos e música, além de atividades físicas e leituras na biblioteca.

Por desinformação e preconceito, o que muitas pessoas não sabem é que a internação não é o caminho para todos os casos. Maria Elvira destaca que a internação se faz necessária quando há uso abusivo e alterações clínicas e psíquicas, sobretudo quando a pessoa passa a oferecer risco a terceiros e a si próprio. Nesse caso, os pacientes são encaminhados para leitos específicos na Santa Casa de Misericórdia, no Centro.

A população em situação de rua é atendida conforme os demais pacientes do Caps AD, havendo também uma parceria com o Centro POP, o Abrigo Municipal e o CREAS (Centro de Referência de Assistência Social).

Outro órgão do município que trabalha aliado ao Espaço Reviver é a Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas (COMPOD). O responsável pela unidade, César Thomé, diz que a função do COMPOD é realizar um trabalho preventivo e informativo, além de encaminhar os dependentes para o Espaço.

“Nós temos tido muito sucesso, muitos resultados positivos com pessoas que têm deixado de consumir álcool, cocaína, crack. No Espaço você vai receber tratamento e vai continuar com sua vida, seu trabalho. É necessário buscar ajuda. Quanto mais cedo a pessoa procurar ajuda, mais cedo ela vai aprender a lidar e vencer seu vício”, ressaltou César.

SERVIÇO

O Caps AD – Espaço Reviver – funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h, na Rua Professor. Pedro Vaz, 57, Centro. O telefone para outras informações é: (24) 3323-5005.