Especialista fala sobre importância do esquema vacinal atualizado

Matéria publicada em 8 de junho de 2021, 19:48 horas

De acordo com a enfermeira Marlene Fialho, outro cuidado que a população deve ter é com o histórico de imunização ao longo da vida

Barra Mansa – No Dia Mundial da Imunização, celebrado nesta quarta-feira (9), a coordenadora do setor de Imunização da Secretaria de Saúde de Barra Mansa, Marlene Fialho, fala sobre a importância de se manter o esquema vacinal em dia em todas as faixas etárias. Em meio à corrida e o processo de imunização contra a Covid-19, em todo o mundo, Marlene também destaca que é muito importante refletir sobre essa data, uma vez que, conforme avalia, a vacinação é o caminho para prevenção de diversas doenças, tendo um grande impacto na saúde da população mundial.

– Ouso a dizer que, tirando a água potável, a vacina é outra modalidade de resultado na redução de mortalidade da população e, prova disso, é o processo de imunização contra a Covid-19, que tem ajudado a salvar vidas. Neste Dia Mundial da Imunização, principalmente aqui no Brasil, precisamos refletir que foram as grandes campanhas vacinais que conseguiram eliminar doenças que assombravam o país. Doenças que estão controladas, como é o caso do sarampo, da rubéola, da varicela, rotavírus e meningite, e doenças que estão erradicadas, como a poliomielite – salientou a coordenadora.

De acordo com ela, essas campanhas trouxeram um grande impacto na saúde da população e até no crescimento populacional, uma vez que evitam a mortalidade de muitas crianças. Somado a isso, Marlene acrescenta que hoje o Brasil é um país que serve como referência para o mundo em imunização, em produção e por ter calendário vasto de vacinação, no entanto, que infelizmente muitas pessoas só se lembram das vacinas quando se tem uma doença em evidência e assolando a população, como é o caso da Covid-19.

– Estamos passando por isso agora, quando as vacinas estão sendo valorizadas e muito procuradas por causa da Covid. Mas, também já passamos por isso em 2016/17, quando enfrentamos casos de Febre Amarela e em 2014, com o surto e casos tensos de H1N1. É aí, em momentos como esses, que as pessoas têm grande preocupação em procurar as vacinas – comparou a coordenadora, ao destacar que, independente do surto de alguma doença, calendários vacinais sejam para crianças, adolescentes, adultos e idosos devem ser mantidos em dia.

Calendário

Conforme detalha a coordenadora, a começar pelo público infantil, os pais devem ficar atentos aos períodos corretos para determinada imunização e sempre procurar um posto de saúde para verificar se a vacina da criança está em dia. Entre as mais importantes ela cita as que protegem contra meningite, pneumonia, hepatite B, tétano, poliomielite, difteria, coqueluche, rotavírus, sarampo e rubéola.

– Temos um calendário vasto para as crianças e com vacinas que as protegem de doenças que podem levar à morte. Mas, é importante ressaltarmos que a gente precisa manter um padrão e cobertura vacinal, com cerca 80% a 90% dessas crianças imunizadas, para que essas doenças não retornem, e até com mais força, grande vindo acometer a uma parcela desse público infantil, inclusive aqueles pequenos que, naquele momento, por algum motivo, não puderam receber a vacina por comprometimento de outras doenças – esclareceu Marlene.

Com relação ao calendário para adolescentes, a coordenadora afirmou que também existem muitas vacinas importantes para essa faixa etária e que, assim como outras, possuem o período certo para serem tomadas Ela cita as vacinas meningocócica ACWY, e HPV que protege contra vários tipos de câncer como, por exemplo,: colo de útero, de pênis,e de vacina

– São vacinas importantíssimas nessa faixa etária, no entanto, infelizmente, cujo público tem a maior baixa na cobertura, o que pode estar associado ao fato de não terem orientações ou porque seus pais ou responsáveis não se informam. Esse é um público pouco frequente nas unidades de saúde e que acaba perdendo a oportunidade de se imunizar no tempo certo, na idade preconizada – disse a coordenadora.

Histórico vacinal

Para finalizar, Marlene falou sobre o calendário de vacinação do adulto e do idoso, que inclui vacinas importantes e que por ventura eles não tenham tomado enquanto crianças ou jovens. Ela ressalta que algumas delas valem para a vida toda ou dependem apenas de doses de reforço e, por essa razão, a importância de todas as pessoas guardarem com cuidado seus cartões de vacina.

– Se a pessoa guarda o cartão esse histórico vacinal não é perdido e não se precisa ficar reiniciando esquemas, mas sim dando continuidades ou aplicando reforços. É comum as pessoas perderem o cartão e terem que começar um esquema novo a cada emprego, a cada início de ano escolar, mas, temos que ter responsabilidade porque as vacinas, embora sejam seguras, são medicamentos e podem ter efeitos colaterais. Cartão de vacina é um documento importante e deve ser guardado como se fosse uma identidade – alertou a enfermeira.

Segundo ela, hoje o Programa Nacional de Imunização tem um sistema próprio de informação para evitar essas perdas, já que pela busca do CPF ou cartão SUS ela consegue achar esse histórico vacinal, porém, por ser um programa novo, muitas pessoas que tomaram vacinas há muito tempo não conseguem ter acesso a essa recuperação.