Espetáculo ‘Narrativas’ homenageia resistência feminina negra em Volta Redonda

Volta Redonda – O Memorial Zumbi dos Palmares, em Volta Redonda, será palco do espetáculo “Narrativas”, da Cia de Teatro Arte em Cena — uma produção que celebra a força e a resistência das mulheres negras na história do Brasil. A apresentação gratuita, mediante à doação de 1 kg de alimento não perecível, será realizada no dia 26 de agosto, às 19h, através da parceria Secretaria Municipal de Cultura (SMC) do município e a Política Nacional Aldir Blanc, com apoio do Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Dirigido e escrito por Nei Rafael, o espetáculo “Narrativas” é uma montagem que revisita a história brasileira através das vozes e trajetórias de mulheres negras que marcaram a luta por liberdade e justiça. A peça estabelece uma conexão entre diferentes tempos históricos e mostra como os feitos de heroínas como Aqualtune, Maria Firmina dos Reis e Esperança Garcia ecoam até os dias de hoje. A história acompanha Anna, uma jovem universitária negra, que se vê atravessada pelas memórias dessas mulheres e encontra, em suas conquistas e resistências, reflexos da própria trajetória.

O espetáculo é um tributo à resistência negra feminina e um convite à escuta das vozes que a história tentou calar, mas que seguem ressoando com força e urgência. Com classificação livre, “Narrativas” se propõe a dialogar com públicos de todas as idades, tornando-se uma potente ferramenta de educação, sensibilização e valorização da história afro-brasileira.

“‘Narrativas’ é um tributo à luta de mulheres negras que ousaram resistir e transformar realidades, mesmo diante de estruturas opressoras que tentavam apagá-las”, afirma Nei Rafael.

Para o secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, a iniciativa reforça o compromisso do município com uma cultura mais representativa, acessível e plural.

“‘Narrativas’ é mais do que uma peça teatral, é um ato de memória e reconhecimento. Ao dar visibilidade às trajetórias de mulheres negras que ajudaram a moldar nossa história, promovemos não só justiça histórica, mas também uma cultura que valoriza a diversidade e a ancestralidade do nosso povo. E isso é muito significativo para nós, porque mostra que estamos investindo nos artistas da nossa cidade. Hoje, Volta Redonda conta com mais de 50 projetos e mais de 50 oficinas culturais em andamento, todos diretamente voltados aos nossos artistas e fazedores de cultura. Isso reforça o papel da política pública na valorização da arte local”, destacou o secretário.