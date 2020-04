Está aberta a convocatória do Lab de Emergência para projetos contra o coronavírus

Matéria publicada em 21 de abril de 2020, 17:01 horas

Podem se inscrever novas ideias, projetos que estão em andamento, ou ainda iniciativas que estão trabalhando em pequena escala e desejam expandir seu alcance

Sul Fluminense – A Silo – Arte e Latitude Rural apresenta o Laboratório de Emergência. Realizado por meio de uma chamada aberta para projetos e soluções de enfrentamento ao coronavírus, a função do lab será conectar as ideias com um número grande de colaboradores, fazer a divulgação dessas iniciativas, ajudar na estruturação delas para que possam ser replicáveis e ainda oferecer plantões, uma espécie de mentoria em áreas como ciência e tecnologia. Podem se inscrever novas ideias, projetos que estão em andamento, ou ainda iniciativas que estão trabalhando em pequena escala e desejam expandir seu alcance. O Laboratório de Emergência será realizado totalmente online, entre os dias 27 de abril e 5 de maio. As inscrições são realizadas pela plataforma: https://silo.org.br/media/docs/Laboratorio_de_Emergencia_Convocatoria_para_Projetos.pdf

Serão cerca de sete dias de trabalho remoto, em grupos multidisciplinares, formados por artistas, cientistas, profissionais de tecnologia, comunicadores, lideranças comunitárias e quem mais quiser colaborar. Os grupos receberão mentorias especializadas para desenvolverem seus projetos. Iniciativas para periferias e áreas rurais são o foco principal. A convocatória de projetos acontece entre os dias 17 a 21 de abril e o resultado dos projetos selecionados no dia 22 de abril. Já a inscrição para os interessados em colaborar com o desenvolvimento dos projetos será entre os dias 23 a 25 de abril.

Dentre as áreas temáticas para a inscrição de projetos estão: divulgação científica, ciência e sociedade (como comunicar fatos científicos para diferentes realidades sociais e étnicas, combate a fake news,criação de meios de comunicação de ciência); modelagem, dados, coleta e exibição de dados científicos e sociais; sistemas de produção e apoio a pequenos agricultores; escoamento, distribuição de mercadorias e sistemas de doação (alimentos, itens de higiene pessoal, medicamentos); redes solidárias para comunidades e bairros (assessoria jurídica, sistemas de partilha, sistemas de ajuda, sistemas de comunicação); recursos educacionais e ocupacionais para idosos, adultos e crianças; redes de autocuidado e socorro para mulheres em situação de violência; Ciência e Saúde; difusão cultural; inclusão digital: acesso a computadores, smartphones e internet, alfabetização digital; fabricação maker, segurança sanitária e aparelhagem hospitalar.

Os projetos selecionados serão desenvolvidos de forma colaborativa por equipes multidisciplinares de pessoas que se inscreverão para participar voluntariamente.

Entre os dias 23 e 25 de abril haverá uma chamada para colaboradores. Podem se inscrever nessa chamada: estudantes, pesquisadores, profissionais e ainda pessoas que desejam se comprometer com alguma causa.

A diretora da Silo – Arte e Latitude Rural, Cinthia Mendonça, lembra que os projetos serão autogeridos a partir de grupos de whatsapp ou telegram. Sendo que cada um deles será conectado a potenciais colaboradores que possam contribuir com os recursos necessários para sua implementação.

“Entende-se que o Laboratório de Emergência é uma proposta colaborativa que busca que os projetos e soluções gerados aqui atinjam o maior número possível de pessoas. Como tal, eles devem trabalhar sob uma lógica aberta e participativa que permitam sua replicação e adaptação a outros contextos”, explicou a diretora da Silo – Arte Latitude Rural, Cinthia Mendonça.

Serviço

Inscrições: https://labdeemergencia.silo.org.br/

Calendário do Laboratório de Emergência

Chamada de idéias e propostas. Até quarta-feira 21.04 às 22h

Chamada de colaboradores. Até domingo 25.04 às 22h

Criação de equipes. Segunda-feira 26.04

Planejamento de trabalho. Terça-feira 27.04

Desenvolvimento de um primeiro protótipo. Até sábado 01.05

Apresentação dos primeiros resultados e proposta de implementação. Domingo 02.05 (manhã e tarde)

Email: labdeemergencia@silo.org.br.

Instagram: @silo.arte.e.latitude.rural

Facebook: Silo – Arte e Latitude Rural

Twitter: @SiloLatitude