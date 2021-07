Matéria publicada em 24 de julho de 2021, 16:30 horas

Projeto desenvolvido no bairro Vila Rica/Tiradentes é uma parceria do governo municipal e federal

Volta Redonda – A Estação Cidadania, antiga Praça CEU, segue com inscrições abertas para oficinas culturais, esportivas e sociais, que são gratuitas, desenvolvidas em parceira pelo governo municipal e federal. O espaço, localizado no bairro Vila Rica/Tiradentes, é administrado pela prefeitura, gerenciado conjuntamente pelas secretarias municipais de Ação Comunitária (Smac), Esporte e Lazer (Smel) e Cultura (SMC).

Na área cultural, estão sendo oferecidas as oficinas de teatro, fotografia no celular, canto, violão, capoeira, cores vivas, dança e ritmos. E também já estão em andamento quatro novas oficinas aprovadas pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC), através da Lei Aldir Blanc, para crianças com idade a partir de seis anos, adolescentes e adultos.

As oficinas temporárias são: Caixinhas de História, Podcast e Oficina de DJ. As oficinas acontecem de segunda a sexta-feira com vagas no período de manhã e à tarde. Devido à pandemia da Covid-19 há um limite pré-estabelecido de alunos por turma respeitando as medidas de segurança contra o novo coronavírus.

Na parte esportiva há vagas para as oficinas de ioga, dança de salão, games (jogos de estratégia) e expressão corporal. A Estação Cidadania abriga ainda o Cras (Centro de Referência da Assistência Social) Sylvio de Freitas Martins, que atende os moradores dos bairros: Vila Rica, Jardim Tiradentes, Jardim Belvedere, Casa de Pedra, Siderópolis e Jardim Esperança oferecendo serviços de assistência social.

O Cras oferta ainda oficinas de geração de renda como artesanato e manicure, com inscrições abertas. A oficina de artesanato acontece às segundas-feiras de 08h30 às 11h e de 13h30 às 16h. Já a oficina de manicure ocorre às quintas-feiras no mesmo horário.

Serviço

Todas as inscrições devem ser feitas diretamente na Estação Cidadania, na Rua 19, nº 135, bairro Vila Rica/Tiradentes, no horário de 08h às 17h.