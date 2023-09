Estácio promove Dia D com vagas exclusivas para pessoas com deficiência

Sul Fluminense – De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de participação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho é de apenas 28,3% no Brasil. Já a taxa de desocupação é maior entre trabalhadores com deficiência: 10,3% contra 9% das pessoas sem deficiência. Ainda segundo o IBGE, o Brasil tem cerca de 17,2 milhões de pessoas com deficiência, o que corresponde a pouco mais de 8% da população. A Lei Federal 8.213/91 estabelece a obrigatoriedade de empresas, com mais de 100 funcionários, reservarem de 2% a 5% das vagas para pessoas com deficiência.

Com o objetivo de aumentar as oportunidades para a população PCD, a Estácio promove nesta quinta-feira, dia 21, das 10h às 17h, em suas unidades do estado do Rio de Janeiro, o Dia D, entre elas as de Resende e Volta Redonda, que estarão de portas abertas para receber candidatos às vagas para cadastro reserva para pessoas com deficiência, munidas de currículo, documentos de identificação e laudo caracterizador.

Os pretendentes às vagas podem comparecer às unidades nos seguintes endereços: Estácio Resende, Rua Zenaide Vilela, s/nº, no bairro Jardim Brasília; e Estácio Volta Redonda, Rua 24, nº 236, no bairro Vila Santa Cecília, anexo ao Colégio Batista.

Antes de comparecerem às unidades, os interessados devem realizar o cadastro pelo link https://vempraestacio.gupy.io/ .

Foto: Divulgação enviada pela universidade