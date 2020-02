Estacionamento rotativo volta a funcionar a partir de março em Barra Mansa

Matéria publicada em 6 de fevereiro de 2020, 13:46 horas

Sistema será operacionalizado pela prefeitura e vai gerar, após implementação integral, 70 vagas de emprego

Barra Mansa- O o estacionamento rotativo nas ruas centrais do município será retomado. A previsão, de acordo com o prefeito Rodrigo Drable, é de que o sistema entre em operação no dia 1º de março. O custo da tarifa será de R$ 2,00 a hora.

– Nós resolvemos esperar passar o Carnaval para retomar o rotativo. Ele será realizado pela própria prefeitura. A gente fez um estudo para avaliar a possibilidade de ter uma empresa terceirizada operando o sistema. Concluímos que o serviço vai gerar rentabilidade, já que toda empresa visa ter lucro. Essa rentabilidade pode ser usada a favor do município, em investimentos nas vias públicas e mobilidade urbana, como pintura de faixas, substituição de placas e reformas de sinais. Por isso, decidimos que a prefeitura irá gerenciar e operacionalizar o novo rotativo – disse o prefeito.

Ainda segundo o prefeito, o estacionamento rotativo possibilitará oportunidades de trabalho para cidadãos barramansenses.

– Estamos contratando com carteira assinada, num primeiro momento, 20 operadores. Mas, a ideia, num prazo de até dois meses, é ampliar esse quantitativo para 70. Em uma cidade como Barra Mansa, 70 pessoas contratadas no regime CLT, é um negócio muito bom – disse.

O estacionamento rotativo será operacionalizado pela Secretaria de Ordem Pública, com apoio do Coortran (Coordenadoria de Trânsito e Transporte) e da Guarda Municipal. O limite de permanência, conforme o secretário de Ordem Pública, Luiz Furlani, será de duas horas.

– No primeiro mês vamos realizar uma campanha sobre o uso consciente das vagas. Somente a partir do segundo mês, serão adotadas medidas coercitivas para aqueles que fizerem o uso inadequado das vagas – comentou.

Furlani disse ainda que a primeira etapa do serviço contemplará as ruas de maiores demandas de vagas no Centro. Essas vagas serão amplamente divulgadas.

– Numa segunda etapa, vamos contratar 50 novos operadores, por meio de processo seletivo, permitindo assim a expansão do serviço para 100% das vias públicas que demandam ou tenham necessidade do rotativo, atendendo outras áreas como o Ano Bom e Vila Nova. A previsão é gerar de 700 a mil vagas para os veículos. Deste total, 10% são destinadas para idosos e pessoas com deficiência – concluiu.