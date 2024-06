Estádio Municipal de Angra dos Reis sedia mutirão de catarata

Angra dos Reis – Estádio Municipal de Angra dos Reis sediou, entre quarta-feira (26) e este sábado (29), mais um mutirão de catarata, realizado pelo Hospital Municipal da Japuíba. Durante os quatro dias, foram realizadas 357 cirurgias. Desde 2018, já foram realizadas mais de 5.500 operações de catarata em Angra dos Reis. Todos os processos cirúrgicos do projeto são feitos em uma carreta adaptada, cumprindo todos os protocolos exigidos pela Vigilância Sanitária.

O secretário executivo hospitalar do HMJ, Heraldo Franla, explicou o projeto e destacou sua importância.

“O objetivo do mutirão é oferecer melhor qualidade de vida aos usuários do SUS em Angra. Oferecemos um processo completo, desde o atendimento na unidade de saúde até a realização da cirurgia, com pré-operatório e revisão. Com esses mais de 5.500 procedimentos, podemos ver a diminuição da remanda reprimida da cidade e a melhoria na visão daqueles que mais precisam”, comentou o secretário executivo hospitalar do HMJ, Heraldo França.

Para participar do mutirão, é necessário um encaminhamento dos médicos do município, a partir da avaliação do paciente em um posto de saúde da cidade e, posteriormente, pelo setor de oftalmologia, no Hospital Municipal da Japuíba (HMJ). Havendo necessidade, o pedido de operação é encaminhado e a cirurgia é agendada no mutirão. Os prognósticos relacionados ao pós-operatório são muito positivos, já que as operações devolvem autonomia àqueles que passam pela cirurgia.