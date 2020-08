Estado faz licitação para ampliação do aeroporto em Angra dos Reis

Matéria publicada em 14 de agosto de 2020, 11:01 horas

Angra dos Reis – O Governo do Estado deu início a um processo licitatório para a realização das obras de ampliação do Aeroporto de Angra dos Reis. O edital está sendo publicado no Diário Oficial, desta sexta-feira, 14. A previsão é de que o processo de licitação seja concluído em outubro.

As obras, que contam com investimentos do Ministério da Infraestrutura no valor de R$ 29 milhões, têm previsão de conclusão no fim de 2021. O projeto do aeroporto – administrado pelo Governo do Estado e concessionado à operação pela Angra Aeroportos – prevê a ampliação da pista de pouso e decolagem e do pátio de aeronaves, a construção de nova pista de táxi aéreo e balizamento noturno.

– As melhorias no aeroporto vão permitir que o Aeroporto de Angra dos Reis atenda um público mais amplo, passando a receber aeronaves de médio porte, para 40 passageiros. Hoje, recebe aeronaves com até 18 passageiros. A implantação de voos comerciais, com passagens acessíveis, vai incentivar o turismo na Costa Verde – disse o governador Wilson Witzel.

O novo projeto inclui uma reformulação total da infraestrutura, além da instalação de modernos equipamentos que garantem mais segurança, como a estação meteorológica automática, a primeira do país, cedida pelo governo federal.

– As obras são esperadas há 20 anos e vão ampliar o potencial operacional do aeroporto. A complementação dessas melhorias deverá ser anunciada até o fim do ano e contará com o apoio já prometido pelo governo federal para a construção de um novo e moderno terminal de passageiros – afirmou o secretário de Transportes, Delmo Pinho.