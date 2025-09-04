Estado inicia asfaltamento da RJ-137 que liga Barra do Piraí, Vassouras e Mendes

Barra do Piraí – O Governo do Estado do Rio de Janeiro, com o apoio da Prefeitura de Barra do Piraí, iniciou as obras de pavimentação asfáltica da RJ-137, estrada que liga o município a Vassouras e Mendes.

Em maio deste ano, a prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, recebeu em seu gabinete, juntamente com o vereador barrense Luiz Felipe Ludi, a prefeita de Vassouras, Rosi Silva, e o vereador vassourense Manoelzinho. Durante a reunião, um dos principais assuntos foi a recuperação e a pavimentação asfáltica da RJ-137, que necessitava de intervenções.

O encontro contou com representantes do DER e definiu a meta de conseguir junto ao Estado os meios para concretizar a pavimentação e oferecer uma estrada que contribua para a mobilidade entre os municípios. Quatro meses depois, os trabalhos começaram.

Esse asfaltamento faz parte do maior pacote de pavimentação que Barra do Piraí já recebeu do Governo do Estado. Ele chegou ao município por meio da articulação da prefeita Katia Miki com o governador Cláudio Castro.

“O governador Cláudio Castro tem sido um verdadeiro parceiro de nosso município. Graças a esse pacote de asfaltamento, a população poderá transitar entre Barra do Piraí, Vassouras e Mendes com maior segurança, fluidez e tranquilidade. Registro meus agradecimentos à prefeita Rosi, essa parceira de luta, e aos vereadores Luiz Felipe Ludi e Manoelzinho, que também foram muito importantes nesse processo”, disse a prefeita Katia Miki.

O vereador de Barra do Piraí, Luiz Felipe Ludi, autor da indicação legislativa desta pavimentação, destacou o papel de todos que possibilitaram a realização da obra e comemorou a conquista da população.

“Essa é uma demanda antiga da população, e está sendo realizada graças ao trabalho da Katia, da prefeita Rosi, do DER e do governador Cláudio Castro, que desde o início abraçaram essa causa. Hoje, com muito orgulho, damos início a este trabalho que beneficiará os munícipes de ambas as cidades”, afirmou o vereador.

Além do asfaltamento da RJ-137, o pacote de pavimentação do Governo do Estado ainda levará este serviço a diversos bairros e distritos barrenses.

A prefeita Katia Miki ressaltou que as demandas da população estão recebendo atenção. “Antigas demandas da população de nosso município estão recebendo nossa total atenção. A pavimentação asfáltica chegará a diversos bairros e distritos barrenses. Garanto que não iremos parar por aí. Sempre estaremos ao lado da população, articulando o desenvolvimento de nosso município e da região”, finalizou.