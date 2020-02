Estado libera ajuda financeira para famílias vítimas de chuvas

Matéria publicada em 12 de fevereiro de 2020, 08:24 horas

Rio de Janeiro – As famílias, vítimas dos desastres decorrentes das enchentes e deslizamentos provocados pelas chuvas em janeiro deste ano, receberão auxílio financeiro para recuperarem suas casas. A ajuda é parte da iniciativa do Governo do Estado que lança, nesta quarta-feira (12), às 15h, no Palácio Guanabara, a Política Estadual de Proteção e Defesa Social, que estabelece um plano de atendimento a municípios atingidos por catástrofes e situações emergenciais.

Com esse projeto o Estado objetiva atender de forma mais rápida e ágil a população e as cidades que forem prejudicadas. As regiões Norte e Noroeste fluminense serão as primeiras a serem atendidas. Após a realização de cadastro, as famílias vão receber um cartão bancário para compra de materiais de construção e eletrodomésticos. Os valores previstos são de R$ 5 mil para desabrigados e R$ 2 mil para as desalojados, nos municípios de Natividade, Porciúncula, Laje do Muriaé, Itaperuna, Italva, Cardoso Moreira, Bom Jesus do Itabapoana e São Francisco do Itabapoana.

Será feito pagamento em parcela única pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Os recursos virão do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (FEHIS).