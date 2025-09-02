Estado promove campanha “Trajetórias” em Piraí e Mendes

Piraí e Mendes – Os municípios de Piraí e Mendes recebem, na próxima quinta-feira (4), o lançamento da Campanha Trajetórias, ferramenta do Governo do Rio e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos no combate à xenofobia, tráfico de pessoas e trabalho análogo à escravidão. A inauguração contará com as exposições “Ressignificar”, que aborda histórias de pessoas vítimas de tráfico humano e trabalho escravo, e “Nós por Nós”, uma homenagem ao jovem congolês Moïse Kabagambe.

Durante o evento ainda haverá capacitação técnica de representantes da saúde, educação e da assistência social de Piraí e Mendes para combate e prevenção ao tráfico humano, trabalho forçado e políticas de migração e refúgio.