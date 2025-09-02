terça-feira, 2 setembro 2025
Fale conosco

Estado promove campanha “Trajetórias” em Piraí e Mendes

Ação tem o objetivo de combater a xenofobia, tráfico de pessoas e trabalho análogo à escravidão

by arthur

Foto: Divulgação

Piraí e Mendes – Os municípios de Piraí e Mendes recebem, na próxima quinta-feira (4), o lançamento da Campanha Trajetórias, ferramenta do Governo do Rio e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos no combate à xenofobia, tráfico de pessoas e trabalho análogo à escravidão. A inauguração contará com as exposições “Ressignificar”, que aborda histórias de pessoas vítimas de tráfico humano e trabalho escravo, e “Nós por Nós”, uma homenagem ao jovem congolês Moïse Kabagambe.

Durante o evento ainda haverá capacitação técnica de representantes da saúde, educação e da assistência social de Piraí e Mendes para combate e prevenção ao tráfico humano, trabalho forçado e políticas de migração e refúgio.

Você também pode gostar

Trump anuncia ataque a suposto navio de drogas...

Cláudio Castro assina regulamentação do Tax Free

Estado do Rio registra superávit orçamentário de R$...

Katia Miki visita Santa Casa e confere novos...

Moradores de Três Rios ganham ecoponto da Light...

H.FOA realiza primeira cirurgia de endometriose profunda robótica...

FOA inaugura espaço interativo no Shopping Park Sul...

ICMS Ecológico: VR sobe no ranking estadual de...

Camisa do Flamengo limitada e autografada será rifada...

Barra Mansa recebe reunião do Conselho da Floresta...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996