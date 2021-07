Matéria publicada em 23 de julho de 2021, 13:05 horas

Rio – O Governo do Estado vai construir 1.088 unidades habitacionais para vítimas da tragédia das chuvas que atingiu a Região Serrana em 2011. Ao todo, serão 500 apartamentos em Teresópolis, 340 em Petrópolis, 128 em Sumidouro e 120 em São José do Vale do Rio Preto, totalizando um investimento de cerca de R$ 350 milhões, que serão financiados pela Secretaria de Infraestrutura e Obras.

– Renovamos nosso compromisso com as famílias no início do ano, durante o Governo Presente. Além disso, na região, estamos trabalhando também nas obras de contenção de encostas. Iremos lançar, em até dois meses, o maior programa habitacional da história do estado do Rio – anunciou o governador Cláudio Castro.

Na quinta-feira, o secretário de Estado de Infraestrutura e Obras, Max Lemos, se reuniu para discutir o projeto com o presidente da Cehab, Ângelo Monteiro Pinto, o subsecretário de Estado das Cidades, Bernardo Rossi, o subsecretário de Habitação, Allan Borges, e a coordenadora Especial de Articulação Institucional de Petrópolis, Fernanda Ferreira, que representou o prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes.

– A expectativa é que o projeto com as novas moradias, que serão padronizadas, fique pronto em pouco mais de um mês – explicou o secretário.