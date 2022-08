Estandes da Liquida VR tem sucesso de vendas

Matéria publicada em 24 de agosto de 2022, 12:17 horas

Volta Redonda – A Associação Comercial Industrial e Agropastoril de Volta Redonda (Aciap-VR) realizará de 8 a 11 de setembro, na Ilha São João, a oitava edição do Liquida VR, maior feira de liquidação do Sul do Estado. A entidade já comemora o sucesso. Em torno de 95% dos estandes disponibilizados a diversos segmentos de comércios e serviços, já foram vendidos.

De acordo com o presidente da Aciap VR, Luiz Fernando Cardoso, o objetivo da feira é fomentar o mercado de varejo e serviços da cidade, uma oportunidade para os comerciantes renovarem os estoques e para o público adquirir produtos como roupas; sapatos; decoração; ótica; cama, mesa e banho; academia; artesanato e materiais de construção com valores bem acessíveis e descontos que podem chegar até 75%.

Ainda segundo o presidente, este ano a feira retoma as atividades após dois anos de intervalo devido a pandemia com uma megaestrutura que inclui shows de bandas covers todos os dias, festival de torresmo e de chope, food trucks com gastronomia variada, área kids com parque de diversões entre outras novidades.

– O evento atrai público não só da região Sul Fluminense, como também da Grande Rio, aquece a economia, provoca giro de capital além de gerar empregos temporários de forma direta e indireta. Estamos muito otimistas com essa retomada da feira – salienta.

A empresária Adriana Gonzales de Paula Lima, proprietária da Loja Maison, participou de todas as edições anteriores da Liquida VR e incentiva os comerciantes a também participarem e ao público a prestigiar o evento.

– Sempre participamos ao longo de todas as edições, este ano também estaremos lá com nossa empresa, com diversas peças com descontos incríveis para o consumidor. Para os comerciantes, digo que é uma grande oportunidade para girar os estoques. Principalmente nesta retomada depois de termos vivido tantas coisas, de todos os momentos difíceis que passamos durante a pandemia do Covid-19 – destaca.

Nesta edição, além de oportunizar ao público adquirir produtos das melhores marcas com preços baixos, o Liquida VR traz muitas novidades em uma megaestrutura para marcar a volta da realização da feira pós-pandemia.

– Será um evento com opções de compras e lazer para agradar a toda a família, inclusive aos pets, que serão muito bem-vindos – finaliza Luiz Fernando Cardoso.

O Liquida VR 2022 tem patrocínio do Sebrae-RJ, Sicoob Coopemata, Sindpass e o apoio da prefeitura de Volta Redonda. As últimas unidades de estandes estão à venda pelo whatsapp da Aciap-VR: (24) 99995-0302

LIQUIDA VR DE 08 A 11 DE SETEMBRO NA ILHA SÃO JOÃO

Horário de funcionamento:

08/09 – quinta-feira de 12 às 22 horas

09/09 – sexta-feira de 12 às 22 horas

10/09 – sábado das 10 às 22 horas

11/09 – domingo das 10 às 22 horas

PROGRAMAÇÃO:

Estandes com liquidação de moda feminina, masculina, infantil, roupa íntima, material de construção, veterinária, pet shop, festas, decoração, cama, mesa e banho.

Shows ao vivo todos os dias com bandas covers oficiais. Praça de Alimentação com Festival de Torresmo na versão completa, os melhores trucks de gastronomias variadas, chopes artesanais, mega área kids com parque de diversão, Pet Friendly e muito mais

Venha e traga a família!

Realização: ACIAP-VR

Patrocínio: Sindpass, Sicoob Coopemata e Sebrae

Apoio: Prefeitura de Volta Redonda

Instagram: @aciapvr

Reserve seu estande: Aciap-VR (24) 99995-0302

Informações ao público: Aciap-VR (24) 99995-0302 Assessoria de imprensa: Valor Comunicação – Jornalista Andresa Gil MTB – 26347/RJ – Informações à imprensa (24) 99224-7545