Estão abertas as inscrições para a 6ª Conferência Municipal de Meio Ambiente de Pinheiral

Pinheiral – Estão abertas as inscrições para a 6ª edição da Conferência Municipal do Meio Ambiente de Pinheiral, que será realizada no dia 31 de outubro, das 13 às 17 horas no salão nobre do Centro Municipal de Ensino Roberto Silveira (CMERS). O principal objetivo do evento é promover debates sobre os impactos ao meio ambiente e buscar alternativas para a sua preservação. Para participar da conferência é necessário se inscrever, de forma presencial até o dia 25, na SEMADER, localizada na Rodovia Benjamin Constant, 4703, km 05, ou pelo link : https://shre.ink/CMApinheiral. O evento, gratuito e aberto ao público, terá como tema nesta edição :“A Política Municipal de Educação Ambiental”.

A Conferência está programada para ser iniciada às 13 horas com o credenciamento dos participantes, logo após, leitura do regimento interno, apresentação do Centro de Referência em Educação Ambiental (CEREA), oficina e eleição das entidades não governamentais que irão compor o COMDEMA.

O secretário da pasta, Fábio Nogueira, afirma que o evento é um momento de muita relevância para o município e irá possibilitar abordar as políticas e soluções que envolvem o meio ambiente.

– A conferência tem a missão de contribuir com as práticas sustentáveis na cidade e sensibilizar os participantes para mudanças com relação ao meio ambiente, em prol do exercício de uma educação voltada para a sustentabilidade. Convidamos a população para participar conosco deste encontro que com certeza será muito produtivo e enriquecedor. – comentou Fábio.