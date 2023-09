Estatuto do Idoso vira ‘arma’ no combate aos maus-tratos em VR

Volta Redonda – A Patrulha de Proteção ao Idoso de Volta Redonda já distribuiu 3.724 Estatutos do Idoso, em 76 bairros. Os exemplares começaram a ser entregues há pouco mais de dois meses. A meta é que todos os idosos de Volta Redonda tenham um exemplar do estatuto, para que possam entender os seus direitos e tudo que caracteriza a violência com os que têm mais de 60 anos.

A nova abordagem da Patrulha de Proteção ao Idoso, com a distribuição do Estatuto do Idoso, tem como objetivo passar conhecimentos da legislação em vigor, para proteger essa parcela vulnerável da sociedade de maus-tratos e abuso em geral. Todos os locais onde há concentração de pessoas com idade acima de 60 anos receberão as visitas da equipe da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e da Patrulha do Idoso.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, vem realizando pessoalmente a entrega dos exemplares do estatuto, em bairros distintos de Volta Redonda, em locais onde se reúnem os grupos de Convivência da Melhor Idade, organizados pela Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac). E agora também nos lugares de atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel).

Alguns locais particulares também já receberam a visita da equipe, como a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR); o Bloco Carnavalesco Os Caretas e o Motoclube Falcões de Aço.

“Esse trabalho traz para Volta Redonda um diferencial no que se refere à proteção contra a violência cometida aos idosos. Entregamos os exemplares do Estatuto do Idoso, através de palestras, explicando a legislação em vigor, municiando os nossos idosos de informações para que possam se proteger por meio do conhecimento. A denúncia é primordial para esse trabalho e pode ser feita pelos números 190, 153 e 197”, salientou o secretário Luiz Henrique.

Durante as reuniões, o secretário de Ordem Pública explica a importância do estatuto, seguida dos esclarecimentos legais feitos pela advogada Adriele Gama, do Projeto Advogado Social – da secretaria de Ação Comunitária. O encontro conta ainda com uma parte lúdica, feita pela coordenadora das reuniões, Elizabete Teixeira, e encerra com a apresentação musical do inspetor Gilson do Carmo, da Guarda Municipal (GMVR), que, através da música, leva uma mensagem de valorização aos idosos, que aproveitam os momentos de conhecimento e descontração.

“Estamos orientando os idosos e fortalecendo o estatuto, que em outubro faz 20 anos, mas poucos conhecem. Pretendemos que todos os idosos de Volta Redonda sejam capacitados para reconhecer uma situação de violência e procurar a ajuda necessária, através da Patrulha de Proteção ao Idoso, pois a melhor solução para acabar com a violência contra os idosos é a prevenção”, frisou o secretário Luiz Henrique.

Projeto pioneiro que transforma vidas

Projeto pioneiro em Volta Redonda, a Patrulha de Proteção ao Idoso – idealizada pelo prefeito Antonio Francisco Neto e pelo secretário Luiz Henrique – foi criada no dia 15 de junho (Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra Pessoa Idosa) de 2022.

Através do projeto tem sido realizado um trabalho junto aos idosos do município, agora com a distribuição do Estatuto do Idoso e apoio do Projeto Advogado Social, da Smac.

O serviço especializado realiza também visitas a instituições de acolhimento; de longa permanência e aos locais de atividades desenvolvidas pela secretaria de Esporte e Lazer.

Desde que foi criado, o projeto já realizou 198 atendimentos, 447 rondas em locais de concentração de idosos, registrou 25 ocorrências e 222 visitas a assistidos.

Como acionar

A Patrulha de Proteção ao Idoso pode ser acionada através do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), no bairro Jardim Paraíba; do Nuai (Núcleo de Atendimento ao Idoso), na 93ª DP (Delegacia de Polícia), no bairro Aterrado; ou pelos telefones 153 (Guarda Municipal), 197 (Polícia Civil) e 190 (Polícia Militar). No Nuai, o atendimento mais humanizado é feito pela psicóloga Viviane Aredes, trazendo tranquilidade ao idoso desde o primeiro contato.

A patrulha é formada por um homem e uma mulher da GMVR, capacitados para que o atendimento possa ser feito com pessoalidade, além do psicólogo Victor de Sá Vasconcelos Sobral, que acompanha os atendimentos na viatura, junto aos GMs.