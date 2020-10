Estoque de sangue do Hemonúcleo Costa Verde está em nível crítico

Matéria publicada em 14 de outubro de 2020, 11:20 horas

Doadores podem ter idades entre 16 e 69 anos

(foto: Paulo Dimas)

Angra dos Reis – O Hemonúcleo Costa Verde está com o estoque de sangue em nível extremamente crítico, principalmente do tipo O+. Um dos motivos que levaram a essa baixa foi o aumento da demanda transfusional – transfusão de sangue – em parte motivado pelas cirurgias eletivas que voltaram a acontecer e por pacientes de Covid-19 que necessitaram de sangue.

Responsáveis pelo órgão pedem ajuda da população para reabastecer o estoque de sangue. As doações podem ser feitas no Hemonucleo Costa Verde, Hospital Municipal da Japuiba. Para doar sangue é necessário documento original com foto. O candidato à doação precisa estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos e, no caso das doadoras, não estar grávida ou amamentando.

O hemonúcleo funciona de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h30 às 16h30. As doações também podem ser agendadas pelo telefone (24) 3369-6133.