Estradas da zona rural passam por manutenção em Resende

Matéria publicada em 27 de janeiro de 2020, 18:35 horas

Resende- A Secretaria de Desenvolvimento Rural tem intensificado nas últimas semanas os trabalhos de manutenção nas estradas de diversas localidades da zona rural do município. Segundo a secretaria, os serviços já foram concluídos em algumas áreas, como na parte de baixo da estrada da Serrinha do Alambari, além da RJ-161, conhecida também como a Serra do M, e também na estrada que dá acesso à Bagagem.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Vinícius Cibien conta como a prefeitura garante o suporte nas estradas rurais.

– Os profissionais trabalham na retirada de barreiras das estradas, por conta das chuvas, com o uso de máquinas pesadas, visando às melhorias nas condições de tráfego de turistas e moradores. As obras também aconteceram na Fazenda São Januário, próximo ao bairro Jardim do Sol, com o apoio de máquinas pesadas, como a patrol e a retroescavadeira, e também para tornar o trânsito mais seguro, foi feito um trabalho de cortes d’água, para facilitar o escoamento da água das chuvas. Além disso, os serviços acontecem na estrada da localidade Terra Livre – disse Vinícius.

Neste período de chuvas os transtornos aparecem nas estradas, como barreiras e lamas, por elas serem de terra. Porém, os profissionais têm cuidado e limpado as vias todos os dias da semana, de forma segura, com uso de máquinas pesadas, que foram adquiridas pela administração municipal nos últimos anos.

A prefeitura informou que o município possui mais de 700 quilômetros de estradas de terra, somente na zona rural, e com a intensificação destas manutenções realizadas pela administração municipal é possível garantir um melhor escoamento da produção rural, tanto agrícola como pecuária.

– Além de possibilitar a segurança de moradores da zona rural que precisam ir ao centro da cidade e maior facilidade aos motoristas que transitam diariamente pelas estradas rurais do município, a medida ainda garante apoio ao turismo – destacou.