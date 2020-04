Estudante de gastronomia usa a quarentena para divulgar receitas nas redes sociais

Matéria publicada em 24 de abril de 2020, 17:44 horas

Volta Redonda- A estudante de gastronomia Maira Oliveira Gomes sempre gostou de postar nas redes sociais fotos das comidas que ela fazia em casa. Com o tempo as pessoas foram a chamando para pedir receitas, a partir disso, Maira começou a pensar em divulgar as receitas na internet durante o período de quarentena.

Segundo Maira, o objetivo não é ensinar pratos super elaborados, mas mostrar que mesmo com poucos ingredientes, é possível fazer uma comida gostosa, e na maioria das vezes, nutritiva e saudável. Duas vezes por semana, aos domingos e quartas-feiras, Maira grava em vídeo uma receita diferente no canal: receitas com afeto.

– Não faço comida para vender, e na verdade não dou aulas online, fiz um canal no YouTube e perfil no Instagram e Facebook apenas para divulgar as minhas receitas. Todo domingo e quarta-feira, divulgo receita em vídeo curto, de aproximadamente dois minutos. Já nos outros dias da semana, as receitas são através de texto com a foto, sempre de forma direta e com linguagem simples para que todos entendam. Com isso o aumento dos seguidores e nas visualizações tem sido diário – destacou.

A futura profissional em gastronomia ressaltou que o marido Herbert, a ajuda nas filmagens e na edição dos vídeos, e seu filho mais novo, participa de algumas receitas, provando ou mesmo ajudando a preparar.

– A quarentena me mostrou que naquele dia que dá vontade de comer algo diferente, como aquele prato do restaurante preferido, ou mesmo aquela comidinha gostosa da avó, podemos dentro de nossas casas, transformar essas receitas em versões simples e baratas. E eu quis mostrar isso para as outras pessoas também através das minhas receitas – disse, acrescentando que há uns anos atrás trabalhava como cake design, fazendo bolos e doces personalizados.

– Sempre me identifiquei com a confeitaria, mas depois que comecei a estudar gastronomia, descobri na cozinha minha verdadeira vocação. Com o isolamento social e a mudança repentina de hábitos, pensei numa forma de poder ajudar as pessoas ociosas em casa e decidi divulgar receitas de forma fácil e objetiva, para que qualquer pessoa possa fazer sua própria comida em casa – disse.

Moradora de Volta Redonda, Maira afirmou que assim que a quarentena acabar e a vida das pessoas voltar ao normal, ela pretende continuar se especializando em gastronomia.

– Eu sou professora também e dou aulas particulares de matemática, mas com a pandemia, estou parada. Na verdade, atualmente não tenho renda, e no momento é meu marido que trabalha pra sustentar a casa. Hoje me dedico a estudar, cuidar da casa, dos filhos e divulgar minhas receitas nas redes sociais. E como eu comecei há pouco, ainda não dá para ganhar dinheiro, mas o meu objetivo é que daqui a pouco, com um número expressivo de seguidores, eu consiga alguma renda, patrocínio de supermercados ou de marcas de produtos alimentícios, mas para isso preciso crescer ainda – lembrou.

Por Júlio Amaral