Estudante representa Barra Mansa em evento nacional de educação ambiental

Barra Mansa – A Escola Vocacionada Socioambiental – Ciep 483 Ada Bogato em Barra Mansa, localizada no bairro Paraíso de Cima, será representada na VI Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA), iniciativa do Governo Federal que mobiliza escolas de todo o país em torno da educação ambiental e da justiça climática.

O aluno Wallex Martins, do 8º ano, foi selecionado como delegado com o projeto “Da Terra ao Corpo”. A conferência ocorrerá na próxima quarta-feira (27), e o estudante será acompanhado pelo professor Sidney Monteiro.

A proposta parte das experiências da horta escolar já implementada na unidade e busca ampliar a integração entre o cultivo de alimentos e a merenda oferecida aos estudantes. O objetivo é aumentar a produção de hortaliças e plantas medicinais, possibilitando o uso frequente na alimentação escolar, além do aproveitamento integral dos alimentos, incluindo cascas e talos, para preparo de chás e receitas nutritivas. O projeto também promove ações educativas integradas com diferentes disciplinas e o setor de alimentação da escola.

Entusiasmado, Wallex destacou a alegria em representar o município. “Estou muito feliz e empolgado por ter sido escolhido. É uma responsabilidade grande, mas também uma honra representar nossa escola e a cidade em um tema tão importante. Espero aprender muito e trazer boas ideias para compartilhar com os colegas”, disse.

A secretária municipal de Educação, Linamar Carvalho, ressaltou a importância da participação da rede.

“Essa conferência mobiliza escolas de todo o país, envolvendo estudantes do 6º ao 9º ano em ações voltadas à educação ambiental e à justiça climática. É um momento significativo para a rede e reforça o papel da escola na construção de um futuro mais consciente e sustentável afirmou.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Rodrigo Viana, destacou a relevância do projeto.

“Vivemos um contexto de mudanças climáticas cada vez mais evidentes, e o olhar dos estudantes sobre questões ambientais é fundamental. O projeto trabalha temas como reaproveitamento de resíduos, descarte correto e consumo responsável de alimentos. A iniciativa desperta nos jovens o interesse pelas causas ambientais, estimulando atuação futura em pesquisa, inovação e sustentabilidade. Agradeço ao prefeito Furlani pelo apoio e estímulo ao trabalho conjunto com as vocacionadas”, ressaltou.