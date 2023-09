Estudantes de direito oferecem orientações jurídicas gratuitas para moradores do Santa Cruz

Volta Redonda – Na manhã da última quinta-feira (28), mais de 40 estudantes do curso de direito da UFF (Universidade Federal Sul Fluminense), acompanhados por especialistas do direito e da psicologia, participaram de uma ação social, na comunidade do bairro Santa Cruz. Eles ouviram moradores e prestaram esclarecimentos jurídicos.

A ação é parte do projeto ‘Cidadania e Justiça’, que está em sua segunda edição, e funciona dentro do programa de extensão do Curso de Direito da UFF-Volta Redonda, via Núcleo de Práticas Jurídicos (NPJ), em parceria com o Movimento Ética na Política (MEP.VR).

O professor Quintino, vice-diretor do Núcleo de Práticas Jurídicas ressaltou a função social das universidades junto à comunidade. “O contato da universidade com a comunidade que a circunda é muito importante, assim ela cumpre sua função social. Outro ponto importante é a experiência de vida para os estudantes. O contato pessoal com os problemas sociais, da maneira como eles acontecem provocam novos aprendizados”, analisou Quintino.

“Acredito que todo acadêmico de direito tem que passar por esse trabalho, estar mais próximo da comunidade. É bom para nós e para eles também, espero voltar mais vezes”, comentou animada Manolla, acadêmica do 8º período de direito.

Já a professora e psicóloga Nancy Lamenza Sholl da Silva, pela primeira vez no bairro, destacou que na universidade públicas na produção de conhecimento e formação de profissionais estão inseridos dentro da consciência de um serviço público. “As universidades públicas, na produção de conhecimento e formação estão inseridas dentro do serviço público, e tem seu papel de ajudar na resolução dos problemas da comunidade. O projeto de extensão, no meu entender é a principal função da universidade. O professor dá aula, pesquisa, produzir conhecimento e formar profissionais, tudo isso deve estar ligado à comunidade”, pontuou Nancy.

A Comunidade Eclesial Santa Cruz, articulou os espaços para o atendimento na Associação Moradores do bairro e na Escola Municipal Professor Lund Fernandes Villela. Locais onde diferentes questões jurídicas, além de apoios psicológicos e assistenciais foram oferecidas à comunidade.

“Foi muito bom termos o apoio da Associação de Moradores e da Escola Lund, pudemos acolher melhor os mais 40 estudantes e as pessoas do bairro. O espaço permitiu mais individualidade para alguns casos. O contato mais direto humaniza a relação de escuta”, avaliou Regina Célia da equipe de coordenação da Comunidade.

O Trabalho foi orientado pelos advogados da pós-graduação em Residência Jurídica, da professora de psicologia Nancy Lamenza , da psicóloga Mirane do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) e da coordenação do Núcleo de Prática Jurídica, Vanessa Terade.

“Agradeço, a parceria do MEP, o apoio e acolhida da Comunidade Eclesial, da Associação de Moradores e da Escola Lund, também a dedicação dos estudantes. Foi muito positivo, mais adiante vamos fazer uma avaliação do trabalho, já adianto a possibilidade de organizarmos um atendimento centrado na questão habitacional ligado à COHAB, conforme sugeriu o Dr. Luiz Gustavo, residente do Núcleo e membro do MEP”, Comentou Vanessa agradecida. Da parte do MEP, participaram seis pessoas, inclusive três ex-alunos membros do MEP (Pedro, Davi e Gabriela).