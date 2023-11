Estudantes de Odontologia são premiados em semana acadêmica

Volta Redonda – Estudantes do 9º e 10º período do curso de Odontologia do UniFOA foram premiados, na tarde de ontem (22), por seus desempenhos na semana acadêmica realizada pelo curso. A atividade foi proposta pelo NDE – Núcleo Docente Estruturante – como forma de otimizar o aprendizado a partir de uma dinâmica que promovesse a interação entre os alunos. Como premiação foram entregues, ao todo, 6 alexas e 20 fones de ouvido para os melhores ranqueados nas atividades.

A competição, que foi realizada em duas etapas, nos meses de setembro e novembro, dividiu os períodos em 12 grupos até a fase final. Os participantes foram avaliados pelo corpo docente, com base no mérito coletivo e individual, a fim de que se chegasse aos melhores colocados. Perguntado sobre a experiência adquirida graças à iniciativa, Gustavo Novaes, estudante do 9º período, declarou que a ideia foi fundamental para solidificar conhecimentos já obtidos anteriormente em outras disciplinas do curso:

“Sem dúvida alguma as atividades me ajudarão na prática clínica e na bagagem teórica obtida durante todos esses anos. A interação com os colegas também foi peça fundamental para discutirmos os casos clínicos e debater a importância de uma odontologia pautada em ciência”, comentou.

Os premiados foram:

Fones de Ouvido Bluetooth

Anna Júlia Côrrea Nunes

Bruno José Alves de Oliveira

Cristiane Barbosa de Paula

Giovanna Machado Domingues

Júlia Mariano Souza Zacaro da Silva

Larissa Marçal Pinho da Silva

Lucas Reis Cortezzi

Lucas Bastos Rodrigues

Maria Fernanda Ferreira Aquino

Matheus Silva de Souza

Silvania Maria Carlos França

Bruna Maria Machado Monteiro

Clara Drumond Teles

Emily Caroline Zapato

Laís Bitencourt

Laís Gomes Buffo

Laís Ohana Ribeiro

Raiane Soares

Renata Gonçalves Ferreira

Robson Santiago

Alexa

Daniela Brandão da Silva

Gustavo Novaes

Mateus Graciano

Caroline Cristine

Thompson Luiz

Vinícius Basílio Tavares