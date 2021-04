Matéria publicada em 30 de abril de 2021, 14:51 horas

Porto Real – A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo (SMECT), realizará na quinta-feira, 6 de maio, a entrega do Kit de Segurança Alimentar aos estudantes da Rede Municipal de Ensino. O Kit pode ser retirado entre 8h e 17h, em todas as unidades que possuem Educação Infantil (Creches e Pré-Escola) e Ensino Fundamental (anos iniciais e finais). Já para as unidades Oswaldo Luiz Gomes, CIEP 487, no Freitas Soares e Maria Hortência Nogueira, no Jardim Real, que atendem os alunos da Educação de Jovens e Adultos, EJA, a entrega dos kits acontece das 8h às 20h.

A secretária de Educação Maria Madalena Ferreira de Souza destacou a importância da distribuição do kit alimentar.

– Temos muitos alunos que contam com este auxílio do município, pois devido à crise gerada pela pandemia, muitas famílias viram a situação se agravar ainda mais – frisou a Secretária.

Para retirar o Kit, os responsáveis devem levar um documento de identificação pessoal com foto, e também um documento do estudante que comprove o vínculo familiar, pode ser cópia da certidão de nascimento. Por motivos de prevenção à Covid-19, os estudantes não precisam comparecer junto ao responsável para a retirada do Kit. Já os alunos do EJA devem levar documento próprio com foto.

– Este é um importante benefício para nossos estudantes, um reforço alimentar para auxílio ao enfrentamento da crise gerada pela pandemia – destacou o prefeito Alexandre Serfiotis, frisando que este é um momento difícil para todos os setores e que para a educação está sendo um trabalho de adaptação dos profissionais às dificuldades geradas pela pandemia, mas que o município oferece todo o apoio para os educadores e estudantes.