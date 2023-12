ETA Coimbra interrompe abastecimento de água em Barra do Piraí após acidente com produto químico

Barra do Piraí – A Secretaria de Água e Esgoto da Prefeitura de Barra do Piraí informou que interrompeu o abastecimento e distribuição de água na estação de tratamento no bairro do Coimbra (ETA Coimbra) após a informação do tombamento de um caminhão que transportava produtos tóxicos na BR 393, na altura do trevo do Matadouro. A ETA deve ficar inativa até às 18 horas, segundo previsão da pasta.

O incidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (4), quando o veículo virou, provocando o derramamento de cerca de 20 mil litros de metilbenzeno na pista. O produto é altamente tóxico.

Agentes da Secretaria de Defesa Civil da Prefeitura de Barra do Piraí atuam, em conjunto com o do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e com o Corpo de Bombeiros nessa questão. Este, por sua vez, é especialista em remoção de produtos químicos, juntamente com o Inea.

A Defesa Civil de Barra do Piraí segue avisando os moradores do entorno. Mais cedo, eles interditaram a mina do bairro Matadouro, uma vez que fica no raio de ação do produto tóxico.