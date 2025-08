Evento adapta lazer para pessoas com TEA em Barra do Piraí

Barra do Piraí – A Prefeitura de Barra do Piraí, em parceria com o Centro TEA, realizou nesta quinta-feira (31) a primeira edição da “Quinta Alegre”, um evento com diversas atividades recreativas adaptadas voltadas a crianças, adolescentes e adultos com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A ação aconteceu na Área de Lazer do 10º Batalhão da Polícia Militar, no bairro Minuano, e foi dividida em dois turnos: manhã (9h às 12h) e tarde (14h às 17h). Com vagas limitadas, o evento atendeu participantes da rede pública de ensino, do Centro TEA, além de associações e entidades ligadas ao atendimento de pessoas com autismo.

O objetivo central da iniciativa foi oferecer, por meio de brincadeiras lúdicas, momentos de lazer, desenvolvimento motor e social, respeitando as particularidades de cada participante. As dinâmicas foram planejadas de forma colaborativa e individualizada, levando em conta o tempo e as características específicas de cada um.

Paula, responsável legal por seu sobrinho Enzo, destacou a importância do evento.

“Agradeço à prefeitura e ao Centro TEA por essa iniciativa que é de grande importância para o desenvolvimento de todos. O espaço escolhido foi ótimo, e esperamos que essa ação possa ocorrer mais e mais vezes”, disse.

Já Raquel Lopes, mãe de Davi, de 20 anos, ressaltou como a ação abraça faixas etárias muitas vezes excluídas de eventos recreativos.

“Pra mim, esse evento simboliza muito, principalmente para os jovens com idades mais avançadas, como meu filho. É difícil encontrar eventos em que essa faixa etária seja incluída, e graças a essa iniciativa, ele se divertiu muito nesta manhã”, afirmou.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, esteve presente e reforçou o compromisso da gestão com políticas públicas voltadas ao público atípico.

“Tenho muita admiração e orgulho pelas mães atípicas. Elas lutam incansavelmente pelo bem-estar de seus filhos, sempre colocando eles como prioridade. Fico muito emocionada com suas batalhas e, principalmente, com o amor que carregam. Por isso, garanto que, em Barra do Piraí, trabalharemos para, cada vez mais, elaborar, promover e fortalecer atividades, eventos e políticas públicas voltadas a pessoas no Transtorno do Espectro Autista. Esse é um ideal que nós abraçamos desde o primeiro dia e que iremos manter durante toda nossa gestão”, declarou.