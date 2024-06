Eventos movimentam Angra dos Reis no feriado

“O calendário de eventos veio para fomentar a cultura, mas também para movimentar a economia da cidade. Esse está sendo mais um feriado prolongado com eventos para todos os gostos, atraindo muitos turistas para a cidade e enchendo as pousadas e restaurantes. É por isso que a cidade vem sendo líder em ocupação dos meios de hospedagem e alcançando números muito bons no turismo. Trabalhamos isso também na baixa temporada para movimentar o setor turístico e gerar emprego e mais recursos na conta da prefeitura”, explicou

De acordo com o secretário de Eventos, João Willy,os eventos movimentam a economia geral do município até mesmo na baixa temporada.

A pista de skate Leandro Olhadinha, na Praia da Chácara, foi o palco escolhido para o Angra Xtreme Street, etapa estadual da modalidade. Mais de 120 inscritos competem nas categorias mirim, iniciante, amador e master paraskate. O evento é patrocinado pela Prefeitura de Angra dos Reis e produzido pela Skateboard Attack Contest, homologada pela Federação de Skateboard do Estado do Rio de Janeiro (FASERJ) e pela Confederação Brasileira de Skateboarding.

Angra dos Reis – O município de Angra dos Reis recebeu uma série de eventos em decorrência do feriado de Corpus Christi, na última quinta-feira (30). O tempo firme e a variedade na programação agitaram a cidade. A Mambucaba Moto Fest, o Angra Xtreme Street (etapa estadual de skate), a Pré-Angra Expo e o Festival de Inverno de Jacuecanga foram as atrações dos últimos dias.

