Eventos são adiados em função das chuvas em Angra

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, comunica o adiamento de duas agendas do Natal Amigo Itinerante devido às intensas chuvas ocorridas na madrugada do último sábado (9), especialmente na região do Bracuí.

A ação estava prevista para acontecer nesta segunda-feira (11), no CRAS Bracuí, e na terça-feira (12), na Praça Juca Mariano, no Frade. A Secretaria informa que uma nova data será comunicada para a realização da atividade nesses bairros.

Assim como o Natal Amigo Itinerante, a Audiência Pública sobre o Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI), que aconteceria nesta segunda-feira (11), às 9h, na Câmara Municipal, também será adiada. A Comissão de Elaboração do Plano Municipal de Primeira Infância informará nos próximos dias uma nova data para a realização da audiência.

​