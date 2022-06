Ex-aluna do MEP faz vaquinha para se manter na universidade

Matéria publicada em 24 de junho de 2022, 15:02 horas

Volta Redonda- A desigualdade social a cada dia vem crescendo no país e também está causando em boa parte dos acadêmicos enormes dificuldades para manterem-se nas universidades.

A ex-aluna do MEP (Movimento Ética na Política), em 2021, Luísa Vitória Maia da Silva, que atualmente está cursando Serviço Social na UFF (Universidade Federal Fluminense) Campus Niterói, está tendo dificuldades para se manter na faculdade.

“Fiz o Pré-Vestibular Cidadão do MEP, de modo remoto, em 2021 e passei para a UFF de Niterói, tive que mudar de cidade, e não tá fácil lidar com os custos da faculdade. Agradeço mais uma vez a força dada pelo MEP para minha aprovação, e agora peço ajuda de vocês para que eu possa seguir na minha jornada educacional. Sonho em ser assistente social. Vocês poderiam me dar uma ajudinha, e também compartilhar o link da minha vaquinha? Cf. https://www.vakinha.com.br/2920244” , solicitou Luísa.

A acadêmica informou ainda que não está sendo fácil garantir os custos financeiros na faculdade, como alimentação, material, xerox, passagem, aluguel, etc. “Ainda não consegui um emprego para custear com os gastos. Qualquer ajuda é bem-vinda”, apelou a futura assistente social.

Luísa Vitória, que é filha de trabalhadores residentes na cidade de Barra Mansa, tem duas irmãs, uma cursando curso superior e a outra no ensino médio.

A direção do MEP informou que também fará contato com o departamento de assistência social da UFF-Niterói para saber de que forma a estudante pode ser atendida.

De acordo com informações de uma funcionária da área de assistência da UFF-Niterói, a situação dos estudantes que precisam de bolsa é muito dramática mesmo. Segundo ela, a evasão por esta razão tem crescido, infelizmente.

– A procura por assistência estudantil foi de cerca de 10 mil pedidos, sendo que as vagas estão em torno de 3 mil apenas (muito por conta dos cortes mais recentes e sucessivos). Vou verificar junto à Pró reitoria de assuntos estudantis (Proaes) como está a classificação dela caso tenha feito a inscrição para alguma bolsa da assistência estudantil – informou a funcionária.