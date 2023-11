Ex-alunos do Colégio Amparo se preparam para reencontro

Barra Mansa – Após 30 anos de formados, ex-alunos do Colégio Nossa Senhora do Amparo, em Barra Mansa, se preparam para um reencontro muito especial no sábado (2)

A turma da década de 90, que rendeu frutos e conta atualmente com um grupo de 62 pessoas no WhatsApp, se reunirá em dois momentos, sendo uma solenidade no Colégio Amparo e uma grande festa de confraternização.

Além dos ex-estudantes, a celebração contará com a presença de 14 professores que marcaram a vida acadêmica do grupo. O reencontro no colégio contará com um café especial e uma visitação aos pontos principais da escola. Já a grande festa ocorrerá em um sítio, com direito a música, boas risadas, recordações e muitas emoções.