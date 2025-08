Expo VR 2025 promove inclusão com protagonismo e acessibilidade

Volta Redonda- Expo VR 2025, que segue neste sábado (2) e domingo (3), na Ilha São João, em Volta Redonda, tem se destacado não apenas pela diversidade de atrações, mas também pelo compromisso com a inclusão. A feira tem promovido acessibilidade para pessoas com deficiência, com iniciativas como cardápios em braile, tradução simultânea em Libras durante todas as palestras e, principalmente, a presença ativa dessas pessoas como protagonistas das atividades e apresentações.

Na manhã deste sábado, uma das atrações foi a apresentação da banda Sibylus, que há 14 anos divulga o pop rock nacional e mostra que o gênero segue vivo.

“O pop rock continua vivo. A banda vem há 14 anos fazendo esse trabalho, e a Expo VR está abrindo novas portas pra gente. Gostaríamos de parabenizar a todos”, afirmou Ricardo Loureiro, integrante da banda.

A acessibilidade, aliás, vai além do público visitante, ela se estende também a quem está no palco. Edvaldo de Oliveira, outro integrante da banda e cadeirante, falou sobre o impacto positivo da estrutura acessível para artistas com deficiência.

“Nossa apresentação aqui teve um significado especial por conta da acessibilidade da Expo VR. Só tenho a agradecer”, falou.