Expo VR recebe Sider Shopping com foco em novos negócios

Volta Redonda – A Expo VR 2025 receberá um stand do Sider Shopping para intensificar o desenvolvimento comercial da região. A participação do Sider tem como objetivo a comercialização de espaços disponíveis no shopping, sendo uma boa oportunidade para lojistas que desejam expandir ou iniciar seus negócios em um ambiente consolidado e de grande circulação.

A Expo VR 2025 ocorrerá entre os dias 1º e 3 de agosto, na Ilha São João, com entrada gratuita mediante cadastro e uso de uma pulseira inteligente. O evento é organizado pelo Grupo Pançardes, através da Diário Eventos, e promete uma imersão completa em cultura, lazer, gastronomia e negócios.

Além do espaço voltado para negócios, a Expo VR contará com mais de 120 estandes de empresas e startups, oficinas e mentorias promovidas pelo Sebrae, além de uma intensa programação cultural. Os visitantes poderão curtir shows de grandes artistas, como Mumuzinho, Cátia Valois, Zeca Baleiro e IZA, e aproveitar as três praças gastronômicas com food trucks e restaurantes locais, em parceria com a Abrasel.

Durante o evento, serão apresentadas condições especiais para empreendedores interessados em abrir uma loja no principal centro de compras de Volta Redonda. No stand do Sider Shopping, o visitante encontrará uma equipe preparada para apresentar os diferenciais do empreendimento, condições exclusivas para locação de lojas e informações detalhadas sobre as áreas disponíveis.

Essa iniciativa busca fomentar novos investimentos e fortalecer o comércio local por meio da presença de marcas consolidadas e novos empreendedores.