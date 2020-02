Exposição celebra os 55 anos da Galeria Kennedy em Volta Redonda

Matéria publicada em 13 de fevereiro de 2020, 19:46 horas

Volta Redonda- A Avenida Amaral Peixoto, no Centro, é um dos centros comerciais e um dos destaques é a Galeria Kennedy, que este ano completa 55 anos. Para celebrar a data, o local está tendo uma exposição fotográfica que conta a sua história, assim como a da cidade. A inauguração da mostra aconteceu na tarde desta quinta-feira (13) e contou com a presença do ex-prefeito de Volta Redonda Antônio Francisco Neto.

– Esse é o primeiro centro comercial de Volta Redonda, é muito importante resgatarmos essa história e fazer uma justa homenagem a todas as pessoas que contribuíram para o desenvolvimento, não só daqui, mas também de Volta Redonda como um todo – destacou Neto, que tem lojas na galeria.

Diversas pessoas que fizeram parte da história da galeria foram lembradas, entre elas Rute Aeix, que recebeu uma placa de homenagem em nome de todos.

– Estou muito feliz, a galeria faz parte da história da minha família – afirmou dona Rute.

A ideia de reunir as imagens e expô-las foi de Vinícius Michel Arbach, neto de Rute, e representado no evento por seu pai, Mario Michel Arbach.

– A Galeria Kennedy sempre foi referência para o comércio de Volta Redonda, todos os dias centenas de pessoas passam por aqui. Costumo comparar com a Galeria Pagé, em São Paulo, quem não conhece é porque não conhece o comércio da cidade. A ideia dessa homenagem partiu do meu filho, o Vinícius, e foi abraçada por todos – disse Mário.

A execução do projeto, segundo Mário, não durou nem um mês.

– O Vinícius veio com a ideia dessa homenagem em forma de comemoração dos 55 anos. O Neto se animou e deu toda a força para que saísse do papel. Em um primeiro momento iriamos expor depois do Carnaval, mas o entusiasmo foi tão grande que estamos inaugurando hoje. Fizemos uma reunião com os lojistas, todos abraçaram a ideia e contribuíram com imagens para compor. Foi um trabalho muito tranquilo – ressaltou.

Entre as fotos, o público poderá conferir a construção do centro comercial e de Volta Redonda.

– As fotos fazem parte do arquivo de diversas famílias da cidade. Todo mundo contribuiu, temos imagens cedidas pela família do saudoso Calino (Antônio Calino), do Élio da camisaria Freitas e de tantos outros – citou Neto.

Para esta celebração, além da homenagem através da exposição, os comerciantes se uniram e estão oferecendo aos clientes diversos atrativos.