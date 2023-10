Exposição cultural folclórica reúne participantes de projetos sociais da prefeitura em Volta Redonda

Volta Redonda – Para dona Sônia da Silva Lima, 52 anos, o dia começou animado nesta sexta-feira (6). Participante do grupo de convivência do bairro Água Limpa, ela estava vestida a caráter para participar da Exposição Cultural Folclórica de Volta Redonda (Expo Culfo), que aconteceu durante o dia todo na Praça Sávio Gama, no bairro Aterrado.

“Nosso grupo ensaiou o mês inteiro para a nossa apresentação de dança de forró. Sair do nosso bairro para mostrar para a população o trabalho que fazemos no nosso grupo é maravilhoso”, disse dona Sônia.

Quem também participou da iniciativa foi dona Iridalva Rocha Moreira, 71 anos, moradora do bairro Rústico. “Sou do grupo de convivência ‘Ser Feliz’ e adorei essa iniciativa da prefeitura de promover essa exposição. Trabalhar o tema sobre o folclore brasileiro foi muito bom. Conhecer coisas novas faz bem para a nossa mente e saúde. Fizemos bonito aqui, para honrar o nosso nome e do nosso professor que nos ensinou a dança que apresentamos”, disse dona Iridalva.

O evento da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) contou com barraquinhas de comidas típicas dos estados brasileiros, tradicional feira de artesanato, além de apresentações musicais e danças folclóricas. Entre os pratos vendidos estavam: arroz carreteiro, escondidinho de carne seca, canjica, doces, bolos, broas, canjiquinhas, pinhão, feijão tropeiro e bebidas. Os produtos foram vendidos a preços populares, e o dinheiro arrecadado será revertido para os grupos de convivência da Smac.

Ao todo foram 22 barracas, divididas entre comida, artesanato, além de apresentações de peças teatrais, brincadeiras, contação de histórias e capoeira.

Exposição

A Expo Culfo faz parte das ações desenvolvidas nos 35 Centros de Referência de Assistência Social (Cras) do município. No mês de agosto, o tema folclore brasileiro foi apresentado e o evento é o resultado dessas atividades com os usuários. Cada grupo de convivência teve a oportunidade de pesquisar e trabalhar a cultura e o folclore do estado escolhido, e o resultado foi apresentado através da exposição.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, contou que a exposição tem como objetivo mostrar para a população as atividades realizadas nos Cras, além de incentivar o empoderamento dos grupos de convivência.

“Foi um evento lindo, que reuniu usuários de todas as idades. É muito gratificante ver esse entrosamento dos grupos e o trabalho que é desenvolvido pela equipe da assistência de Volta Redonda. Tudo é feito com muito carinho para melhorar a saúde mental e a qualidade de vida de cada pessoa que participa das atividades”, disse a secretária.