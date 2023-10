Exposição ‘Negrita’ chega a Barra Mansa na próxima segunda-feira (16)

Barra Mansa – O município de Barra Mansa vai receber, na próxima segunda-feira (16), às 19h, a exposição ‘Negrita: Amor ancestral na arte de se vestir’, que faz parte do evento ‘Diáspora Fashion’, idealizada pela CEO e diretora criativa da marca ‘Negrita Modas’, Karine Priscila. Os trabalhos poderão ser conferidos na Galéria Clécio Penedo, que fica no Palácio Barão de Guapy (sede da Fundação Cultura).

‘Diáspora Fashion’ está em sua quarta edição e é um evento de moda e empreendedorismo, que busca inserir e valorizar os artistas e empreendedores negros, além de fomentar a economia local, mostrando o quanto ela é rica e criativa. O objetivo dele é trazer um novo olhar para moda, de forma a valorizar nossa diversidade cultural e, principalmente, a forte influência da cultura e estética negra, que dialoga com práticas sustentáveis de produção e consumo.

A exposição também vai contar com fotografias registradas por Ana Balarin, que contarão a trajetória da Negrita Modas através de suas coleções com uma produção inspirada no Batik africanio, uma das mais antigas técnicas de tingimento têxtil do mundo que consiste em aplicar reservas de cera quente sobre o tecido antes de colocá-lo em contato com os corantes. Karine trouxe essa técnica para sua realidade e através dela e outras inspirações da cultura africana transformou a Negrita numa referência de moda e arte afro-brasileira.

A visitação poderá ser feita no período de 17 a 29 de outubro, de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, e aos sábados e domingos, das 9 às 15 horas. O agendamento das visitas deve ser feito pelo Instagram: @culturabarramansa.

O Palácio Barão de Guapy também receberá uma roda de conversas, no dia 21 de outubro, com o tema ‘Moda Decolonial e Sustentável’, que contará com a presença da designer de moda, professora, figurinista, CEO e diretora criativa da marca que leva o seu nome, Camila Loren, e o representante do coletivo de mulheres negras #PretaEu, Silva Donizeti.