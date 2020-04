‘Fábrica de máscaras’ de Resende vai doar material nas áreas carentes e hospitais

Matéria publicada em 13 de abril de 2020, 15:48 horas

Resende– A prefeitura montou uma ‘Fábrica de Máscaras’ onde estão sendo confeccionadas máscaras de tecidos para distribuir à população, nas áreas carentes e nos hospitais do município. A confecção das máscaras acontece de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, no Espaço Z, localizado na Avenida Doutor Gustavo Jardim, no Centro.

A oficina faz parte do projeto Inclusão Produtiva da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e está buscando costureiras voluntárias para participar da ação, que ajuda a prevenir contra a circulação do coronavírus.

Além disso, o projeto faz diversas capacitações para as famílias aprenderem a gerar outra fonte de renda. Neste momento, todas as atenções do programa estão voltadas para a produção de máscaras de tecido durante a pandemia do novo coronavírus. De acordo com a secretária, Jaqueline Primo, a produção será distribuída em pontos estratégicos do município.

– Após essa confecção, as equipes, devidamente com proteção, irão começar a distribuir as máscaras em alguns pontos da cidade para a população, que possam vir a ter aglomerações, como os hospitais e unidades de saúde, e também nas áreas carentes do município – disse Jaqueline Primo.

A ação da prefeitura também contou com o apoio do programa de extensão PROACCTIVE, da UERJ Resende, que ajudou com a doação de 80 máscaras femininas, masculinas e infantis.

Máscaras de tecido

De acordo com o Ministério da Saúde, as máscaras de pano podem ser usadas também no combate a proliferação do coronavírus. Mas elas devem ser devidamente higienizadas.

As máscaras só devem ser usadas quando for extremamente necessário sair de casa; devem conter no mínimo duas camadas de tecido; possuir elásticos ou tiras para amarrar nas orelhas ou abaixo da boca; cobrir o nariz e a boca, fixada até o queixo; usar no período máximo de duas horas; lavar após o uso com água e sabão, deixando de molho com água; e principalmente não compartilhar.