Faetec abre vagas para cargos administrativos no sistema prisional

Matéria publicada em 22 de abril de 2020, 10:37 horas

Rio de Janeiro – A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), abre inscrições para os cargos de Supervisor Acadêmico Administrativo, Assistente Administrativo e Instrutor. Os cargos são do programa Novos Caminhos (antigo Pronatec), para atuação no sistema prisional. Os interessados devem acessar o site da Fundação (www.faetec.rj.gov.br) e realizar o cadastro, de forma gratuita, até o dia 4 de maio.

A primeira etapa do processo seletivo constará na avalição curricular de títulos e experiência profissional na área pretendida, preferencialmente na educação de jovens e adultos no sistema prisional ou em medidas socioeducativas. Esta fase será classificatória. A segunda etapa, que é eliminatória, contará de uma entrevista. Os candidatos serão convocados de acordo com a necessidade de realização dos cursos. Todas as informações estão no edital do certame.

Podem participar do processo seletivo os servidores efetivos da Rede Faetec e profissionais que não possuem vínculo com a instituição. É necessário ser brasileiro, ter formação compatível com a área pretendida, ter pelo menos 18 anos e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. Para os cargos de administrativos, inscreva-se aqui: https://bit.ly/3btuUul

– Essas vagas são uma forma de assegurar um quadro completo de funcionários nesse importante programa, além de possibilitarem uma nova oportunidade de emprego neste difícil momento de pandemia. Aproveitem e inscrevam-se – disse o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Leonardo Rodrigues.

Processo seletivo para instrutor

Os candidatos às vagas de instrutor irão atuar nas disciplinas de Segurança do Trabalho e Assistente Administrativo, ministrando aulas nos cursos oferecidos pela Faetec, com ênfase na Qualificação Profissional, no Instituto Penal Santo Expedito, localizado na Estrada do Guandu do Sena, nº 1902, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. A inscrição deve ser feita aqui: https://bit.ly/3cza4tm

– A contratação destes profissionais vai ajudar no fortalecimento estrutural dos setores prisionais, proporcionando ainda mais produtividade – pontuou Romulo Massacesi, presidente da Faetec.

Para atua como na disciplina de Assistente Administrativo é necessário que o candidato tenha a formação técnica em Administração ou graduação na área correspondente, ou ainda Ensino Médio completo com curso de qualificação na área de Administração de no mínimo 160 horas e experiência profissional de dois anos como instrutor. Já para a disciplina de Segurança do Trabalho é necessário ter formação técnica em Segurança do Trabalho, ou que seja engenheiro ou arquiteto com especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho.

A carga horária máxima semanal para o cargo de instrutor é de até 16 horas de trabalho, com valor de R$ 30 por hora. O valor da bolsa do Instrutor do Sistema Prisional será acrescido de 15% no valor da hora trabalhada. O processo de seleção será dividido em classificação e entrevista. A convocação dos candidatos será feita pela coordenação geral do programa, de acordo com a demanda da unidade de ensino. O edital terá validade até 30 de julho de 2021.