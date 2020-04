Faetec ajuda no combate a pandemia de coronavírus

Matéria publicada em 7 de abril de 2020, 10:19 horas

Voluntários vão atuar na realização de testes rápidos para identificação da doença

Rio de Janeiro – A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), vai atuar no combate à pandemia do novo Coronavíruis (Covid-19). Professores e ex-alunos ajudarão na coleta e leitura de teste rápido de pacientes com suspeita da doença. A ação é voluntária e será realizada, por meio de parceria com a Secretaria de Estado de Saúde. Os profissionais atuarão nos postos montados pelo governo do Estado a partir do dia 13 de abril, em sistema de drive-thru.

O secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Leonardo Rodrigues, salienta a importância do trabalho voluntário da Rede Faetec em meio a este período de medo, angústia e incertezas. “A solidariedade dos nossos professores e alunos têm sido muito importante para enfrentarmos o Coronavírus. Precisamos de um exército de voluntários que possam ajudar aqueles que estão mais vulneráveis. Quanto mais pessoas empenhadas na coleta e leitura dos testes rápidos para a Covid-19, maiores as possibilidades das pessoas infectadas serem isoladas de forma rápida e efetiva. A identificação de casos assintomáticos será crucial também para frearmos a difusão do vírus. Por isso, quanto mais coletas e leituras de testes forem feitas, maiores serão as chances do nosso Estado frear a disseminação. Contamos com o apoio de todos que possam ajudar no momento!”, salientou o secretário.

Podem se voluntariar na coleta do teste rápido formando nas áreas de Serviço Social, Biologia, Biomédica, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia e Tecnologia em Radiologia, Técnico em Enfermagem ou Técnico em Análises Clinica. Já, na leitura dos testes, os candidatos podem ter formação em qualquer área.

Os interessados em participar da ação podem se inscrever através do e-mail etedde.faetec@outlook.com, até as 16h, do dia 8 de abril (quarta-feira). É preciso informar o nome completo, a formação e contato telefônico. É necessário que os candidatos estejam inscritos nos conselhos pertinentes a cada classe.

Para o presidente da Faetec, Romulo Massacesi, o apoio de todos é fundamental para que o Rio de Janeiro enfrente a pandemia. “Ofertamos o ensino de qualidade e nada mais justo do que nos colocarmos à disposição e ajudarmos com a mão de obra que qualificamos. Precisamos de união, uma vez que nenhum sistema de saúde estava preparado para essa crise. Tudo o que estiver ao nosso alcance, será feito para que possamos passar por esse problema o mais rápido possível e com o mínimo de danos para a nossa população”, explica Massacesi.