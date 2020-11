Faetec divulga resultado de concurso público para profissionais de diversas áreas

Matéria publicada em 12 de novembro de 2020, 10:54 horas

Rio e Sul Fluminense – A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), anuncia o resultado final do concurso público de provimento de vagas para quadro de pessoal permanente. O candidato pode conferir a lista completa dos aprovados no site do Instituto Acesso (banca organizadora do certame): www.institutoacesso.org.br.

– Os novos servidores da Faetec, classificados a partir do resultado final do processo de seleção, reforçarão o nosso quadro técnico. Foi um longo caminho, que iniciou em março de 2019 após autorização do concurso pelo Governo do Estado, para atender a um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado com o Ministério Público. As próximas fases serão homologação do certame e convocação dos profissionais para preenchimento das vagas disponíveis – salienta o presidente da Faetec, Jose Carlos Gomes.

Foram abertas 209 vagas para profissionais dos níveis médio, técnico e superior, com oportunidades para os cargos de inspetor de alunos, agente administrativo, instrutor de disciplinas profissionalizantes, orientador educacional, supervisor técnico, técnico superior, assistente social e professor. Os vencimentos variam de R$ 1.607,13 a R$ 3 mil. Todas as exigências de escolaridade e as remunerações constam no Plano de Cargos e Salários da fundação.

As oportunidades foram distribuídas entre as regiões Metropolitana, Norte Fluminense, Médio Paraíba, Baixada Litorânea, Noroeste Fluminense e Centro-Sul Fluminense. Além disso, foi respeitada a reserva de vagas para pessoas com deficiência, negros, índios e com hipossuficiência econômica.

Desde 2010, a Faetec não realizava concurso público para ingresso de servidores de carreira. O certame recebeu mais de 30 mil inscrições. O processo contou com provas objetivas e discursivas, aplicadas em dezembro de 2019, além de uma prova de desempenho didático para o cargo de professor de Ensino Superior, que consistia em uma aula e avaliação de títulos.

– A renovação do nosso quadro vai fortalecer ainda mais as escolas da Faetec. O concurso é fruto de um trabalho conjunto que vai dar oportunidade a novos profissionais de ingressar no mercado de trabalho e demonstra o compromisso em oferecer uma escola reestruturada e cada vez mais forte – ressalta a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Maria Isabel de Castro.