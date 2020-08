Faetec investe mais de R$ 8 milhões em ações que garantam retorno às aulas presenciais

Matéria publicada em 12 de agosto de 2020, 10:52 horas

Rio de Janeiro e Sul Fluminense – A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), destinou R$ 8,5 milhões às unidades escolares da Rede, referentes à verba Sides (Sistema de Desembolso Descentralizado), que ajudará no retorno das atividades presenciais com a adoção de medidas para o combate e a prevenção do novo coronavírus.

O repasse tem por finalidade honrar as despesas correntes das escolas. No entanto, Em razão da pandemia, o recurso vai auxiliar na intensificação da higienização dos ambientes e na disponibilização de álcool em gel 70% em cada sala de aula e nos principais pontos de circulação.

“Desta vez, a verba sides também vai garantir condições para que as escolas da Rede se prepararem no retorno das atividades. Considerando os procedimentos e protocolos que atendam as demandas das Agências de Saúde, o dinheiro prestará agora prioritariamente para as despesas planejadas pelos gestores e suas comunidades escolares em atendimento ao plano de retomada das aulas presenciais da fundação” argumenta o presidente da Faetec, Maicon Lisboa.

O recurso será administrado pelos gestores das escolas e, neste ano, todos foram orientados sobre a necessidade de cumprir medidas de segurança sanitária e protocolos de prevenção à Covid-19, principalmente, entre as unidades que estejam na iminência de retornarem com suas atividades presenciais este ano. Para os polos que não retomarão suas aulas in loco, como o Caep/Favo de Mel e as que ofertam apenas os cursos de Qualificação Profissional, a verba ficará disponível para uso em momento posterior.

“Esse repasse de verba para as unidades, se faz ainda mais necessário nesse momento de pandemia. Além de ser utilizado para despesas de manutenção em geral, como recuperação e reparo de aparelhos, melhorias em áreas físicas, entre outras atividades, também poderá ser destinado para arcar com medidas de prevenção à Covid-19, como a higienização das unidades. Sendo assim, é um importante reforço para combater a doença”, disse o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Leonardo Rodrigues.

A distribuição da verba Sides varia entre as unidades da Rede. O valor disponibilizado à escola considera as suas dimensões, a quantidade de alunos atendidos, os tipos de cursos ofertados, a complexidade e a peculiaridade de cada campus.