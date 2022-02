Faetec oferta mais de 500 vagas em cursos gratuitos

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2022, 08:21 horas

Sul Fluminense e Rio – A Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC), por meio do programa Novos Caminhos, oferta mais de 500 vagas gratuitas para cursos na região. As inscrições podem ser feitas até a próxima sexta-feira, 11, através do site da instituição: www.faetec.rj.gov.br. Alunos de todos os cursos contemplados, de ambas as modalidades, irão receber bolsa auxílio para transporte, além de lanche que será dado aos alunos nos dias de aula.

Para os cursos Técnicos, estão aptos a se inscrever aqueles que tenham idade mínima de 15 anos e estejam matriculados no 2° ou 3° ano do ensino médio em qualquer unidade de ensino pelo estado. Ao todo, são 220 vagas espalhadas por 11 unidades distintas da Faetec.

Já os cursos de Qualificação Profissional são de curta duração e possuem como pré-requisito idade mínima que varia de 16 a 18 anos. O nível de escolaridade exigido também pode variar de Ensino Fundamental Incompleto a Ensino Médio Incompleto, de acordo com cada formação. No total, são 295 vagas em cursos que poderão ser realizados nos períodos da manhã, tarde e noite, a depender da disponibilidade de cada uma das 17 unidades.

Cursos Técnicos disponíveis por unidade:

ETE Adolpho Bloch, com a oferta de 11 vagas para o curso de Dança; ETE de Restauro Carlos Frederico Werneck de Lacerda, 20 vagas para Edificações; ETE de Saúde Herbert José de Souza, 5 vagas para Prótese Dentária; ETE Henrique Lage, com 10 vagas para Manutenção de Máquinas Navais; ETE República, com 7 vagas para Rede de Computadores; ETP Amaury Cesar Vieira, com 28 vagas para Informática para Internet; Faetec Cidade de Deus, com 22 vagas para o curso de Cozinha e 23 vagas para Edificações; Faetec Duque de Caxias – unidade Santa Cruz da Serra, com 24 vagas para Automação Industrial; Faetec Nilópolis – unidade Paiol de Pólvora, com 22 vagas para Modelagem do Vestuário; Faetec Resende – unidade Alvorada, com 19 vagas para Informática e a Faetec Três Rios, com 29 vagas para o curso de Administração.

Cursos de Qualificação Profissional distribuídos por unidades:

Agente de Recepção e Reservas em Meios de Hospedagem (10), Encanador Instalador Predial (122), Pedreiro de Alvenaria (37), Figurinista (20), Costureiro de Máquina Reta e Overloque (7), Modelista de Roupas (41), Instalador e Reparador de Redes de Computadores (22), Carpinteiro de estruturas de telhado (18), Mecânico de Freios, Suspensão e Direção de Veículos Leves (9) e Recepcionista em Serviços de Saúde (9).

Os cursos de Qualificação Profissional poderão ser realizados nas unidades da Faetec no Alemão, Barra do Piraí, Búzios, Campinho, Duque de Caxias, Engenho Novo, Japeri, Laje de Muriaé, Magé, Mangaratiba, Santo Antônio de Pádua, Queimados, Quintino, Rio Claro, Rio das Flores, Seropédica e Silva Jardim.

Clique aqui e confira os editais: https://bityli.com/bHfKZ