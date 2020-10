Faetec retoma período de matrículas para alunos da reclassificação 

Matéria publicada em 6 de outubro de 2020, 10:47 horas

Rio – A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) retoma o processo seletivo de ingresso de alunos 2020/2021, referente à 4ª reclassificação e convoca os candidatos aprovados que ainda não efetivaram a matrícula para garantirem sua vaga. A admissão dos novos alunos, excepcionalmente, poderá ser feita por meio de um e-mail exclusivo para o registro online.

Já para aqueles que não possuem acesso à internet, a efetivação da matrícula deverá ser feita presencialmente nos dias 06 e 08 de outubro, das 9h às 16h, na secretaria da unidade para qual o candidato foi aprovado.

“Devido à pandemia do novo coronavírus, o período de matrícula que seguiria à época para seu segundo dia precisou ser suspenso. A admissão dos novos alunos tornou-se uma demanda urgente para a gestão desde então. Por isso, foi aberto, excepcionalmente, um canal digital exclusivo para que os aprovados efetivassem seu ingresso na Rede. A opção pelo registro online reduz a quantidade de pessoas que procurarão as escolas, assegurando, assim, a vida de alunos e profissionais” afirma Maicon Lisboa, presidente da Faetec.

Para saber se o candidato foi reclassificado, é necessário consultar o estado da inscrição no site da banca organizadora do concurso: selecon.org.br. Os concorrentes na condição de “ocupando vaga” poderão efetuar a sua matrícula através do e-mail 4reclassificacao.faetec@gmail.com. A documentação (conforme edital) deverá ser digitalizada em formato pdf ou jpeg e anexada, juntamente com a Ficha de Matrícula.

Já o candidato que não tiver possibilidade de efetivar a matrícula de forma online deve dirigir-se à unidade da qual se inscreveu na data informada no site. Quem não confirmar o cadastro de forma virtual ou presencialmente perderá a vaga. Caso o candidato já tenha realizado a matrícula no último dia 16 de março, não será necessário o envio da documentação.

É importante salientar que os responsáveis dos alunos matriculados por e-mail, no retorno das atividades presenciais da Faetec, deverão comparecer na secretaria da unidade de ensino com a documentação original para validação, sob pena de cancelamento de matrícula.

“Gradativamente, com todo cuidado necessário, começamos a retomar processos nas unidades da Rede. Aos alunos que foram aprovados, não percam essa chance de estudar em uma fundação que oferece ensino gratuito, de qualidade e que é referência. Inscrevam-se o quanto antes”, declarou a secretária de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Documentos para matrícula:

Ficha de matrícula, certidão de nascimento ou casamento; identidade; CPF; três retratos 3×4 recentes; título de eleitor; certificado de reservista e comprovante de residência, entre outros comprovantes. Para os menores de 18 anos, os responsáveis devem apresentar documento de identidade e CPF.

Processo seletivo em 2020 na Educação Básica e Técnica

Foram oferecidas 7.205 vagas para ingresso no primeiro semestre de 2020 nas diversas modalidades de ensino da Rede. Além da Educação Infantil, Ensino Fundamental (integral e Cap’s) e Ensino Médio Normal/Formação Geral, foram abertas oportunidades no Nível Técnico nas formas de organização articulada: Integrada, Concomitância Externa e Subsequente.